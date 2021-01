Transferupdate: voormalig Dordtenaar op huurbasis naar België

Jeremy Cijntje wordt verhuurd aan de Belgische club Waasland-Beveren. De oud-jeugdspeler van FC Dordrecht staat onder contract bij eredivisionist Heracles Almelo, maar daar komt hij nauwelijks aan spelen toe. Nu moet Cijntje proberen om Waasland-Beveren op het hoogste niveau te houden.

Club Brugge

Tahith Chong gaat het seizoen in België afmaken. De Rotterdamse aanvaller van Manchester United wordt uitgeleend aan Club Brugge. Chong werd al verhuurd aan de Duitse club Werder Bremen. Daar moest hij vooral genoegen nemen met invalbeurten.

Alleen de medische keuring staat Chong nog in de weg. Met deze transfer wordt hij alweer de vijfde Nederlander en de tweede regiogenoot in Brugse dienst. Noa Lang is op dit moment smaakmaker bij Club Brugge. Ook Stefano Denswil, Bas Dost en Ruud Vormer spelen in het blauw-zwart.

Feyenoord Onder 21

Excelsior heeft op Rotterdam-Zuid haar defensie versterking gevonden. Sondre Skogen, een Noorse verdediger van Feyenoord Onder 21, maakt het seizoen af op Woudestein.

FC Dordrecht had eerder deze week interesse om Marouane Azarkan van Feyenoord Onder 21 te huren, maar de Schapenkoppen rekenen niet meer op zijn komst naar de Krommedijk. "Dat verwacht ik eerlijk gezegd niet", gaf FC Dordrecht-trainer Jan Zoutman aan. Eerder huurde Dordt al Naoufal Bannis, Bernardo Silva en Mikael Johnsen van Feyenoord Onder 21.