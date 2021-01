Feyenoord Basketball na simpele zege op Den Haag op koers voor Elite A: 'Nu ook winnen van betere teams'

Dankzij een eenvoudige 68-46 overwinning op The Hague Royals heeft Feyenoord Basketball zich gehandhaafd in de top van de Dutch Basketball League. In een teleurstellende wedstrijd had de ploeg van Toon van Helfteren geen moeite met de Haagse hekkensluiter. Jeroen van der List en Juan Davis waren topscorer voor de Rotterdammers met ieder vijftien punten.

Na de teleurstellende nederlaag tegen Den Helder van vorige week was het belangrijk voor Feyenoord om zich te revancheren. Dat lukte qua resultaat wel tegen het zeer povere The Hague Royals, maar het spel liet te wensen over.

"We wilden hen vermorzelen", sprak coach Toon van Helfteren na afloop. "Maar als je in het begin zes lay-ups mist, maak je niet direct dat gat van tien punten. Verdedigend was het niet slecht, maar ik wilde graag wat meer experimenteren met bepaalde systemen en daar is het niet helemaal van gekomen."

Elite A

Voor Feyenoord is het belangrijk om na elf wedstrijden bij de eerste zes ploegen te eindigen. Op die manier spelen zij hierna bij de Elite A en spelen de Rotterdammers verder om de landstitel. Omdat koplopers Leiden en Den Helder ook wonnen blijft Feyenoord derde in de Dutch Basketball League.

Deze plek geeft recht op de Elite A, maar Van Helfteren weet ook dat de cruciale wedstrijden nog komen. "We hebben nu drie keer gewonnen van ploegen die nooit de Elite A gaan halen. Onze volgende tegenstander, Den Bosch, mogelijk wel en tegen hen zullen we echt veel beter moeten spelen dan vanavond. Ik denk dat je uiteindelijk zes van je elf wedstrijden moet winnen om je te plaatsen voor de Elite A. Dat betekent dat je dus ook minimaal één keer van een goede ploeg zal moeten winnen."