LIVE: PSV doet wat terug, Feyenoord leidt nog altijd comfortabel (3-1)

Feyenoord gaat zondag in de eredivisie op zoek naar eerherstel na drie competitienederlagen op een rij. De Rotterdammers wachten in De Kuip wel een zware uitdaging: PSV komt namelijk op bezoek. Rijnmond Sport volgt de strijd tussen Feyenoord en PSV op de voet.

Het duel tussen Feyenoord en PSV start om 14:30 uur en is natuurlijk live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de commentatoren in De Kuip. Bart Nolles presenteert de show. Radio Rijnmond Sport begint al om 13:00 uur. Er zal een ruime voorbeschouwing op Feyenoord-PSV zijn. Uiteraard is er ook aandacht voor het duel dat Sparta speelt. De Kasteelclub gaat bij ADO Den Haag langs.

Feyenoord - PSV (LIVE: 3-1)

7' Mark Diemers 1-0

26' Steven Berghuis 2-0

41' Bryan Linssen 3-0

56' Ibrahim Sangaré 3-1

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida (74' Nieuwkoop), Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra (83' Wehrmann), Diemers; Berghuis, Linssen (81' Jørgensen), Haps