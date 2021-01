Leerlingen kiezen met digitale versie van zichzelf middelbare school op online scholenmarkt

Thuis zitten de 11-jarige Vito en zijn moeder Laura klaar voor de online scholenmarkt van zo'n dertig scholen in en om Lansingerland. Ze moeten een programma downloaden en dan toegelaten worden. Dat is wel een gepuzzel. "Nee, het lukt nog niet goed", zegt Vito. "We zijn al een uur bezig om het voor elkaar te krijgen."

Digitale hindernissen

Digitale hindernissen zijn heel herkenbaar. "Allemaal verschillende programma's moet je installeren, de ene computer accepteert dat wel en de andere vanwege beveiliging weer niet. Het downloaden is gelukt, maar nu komen we er niet in", vertelt moeder Laura.

Met zijn elf jaar weet Vito zijn weg al aardig te vinden op de computer en hij geeft niet op. Zijn moeder kijkt met bewondering toe. "Hij is handiger dan ik, dat is duidelijk. Misschien moet ik ook eens gaan gamen", zegt ze lachend.

Handen ineen voor online scholenmarkt

Een middelbare school kiezen is een spannende beslissing en nu ook best een lastige, omdat je op afstand moet beoordelen of het aansluit bij je schooladvies en je je thuis voelt bij de stijl van lesgeven. "Het is best raar, want je kan niet binnen kijken je krijgt er geen gevoel bij", zegt Vito. Maar hij is blij met het alternatief van de online scholenmarkt. "Op deze manier in de lockdown kan je toch wat vragen stellen en ideeën krijgen bij de school. En ook rondkijken op verschillende scholen", vertelt Vito.

Als alternatief hebben de scholen de handen ineen geslagen om zich te presenteren in de digitale wereld. Een scholenmarkt is nagebouwd in de virtuele wereld. Scholen hebben een stand waar je kan praten met docenten, de schooldirecteur en filmpjes kan afspelen. Kinderen en docenten maken een avatar aan en het rondsnuffelen kan beginnen.

"Dit is een manier waarop je met kinderen interactie kan hebben", vertelt Fiona van Bommel van Wolfert Lansing vanachter haar laptop in een zo goed als leeg schoolgebouw. "We zien de kinderen, maar vaak horen we ook een papa, mama, oppas of grootouder meekijken en vragen stellen. Er ontstaat zo iets wat voor de leeftijd van de achtste groepers heel geschikt is."

Kinderen stellen pientere vragen

De teamleider onderbouw merkt dat de kinderen zich goed voorbereiden en vragen hebben opgeschreven. "Ik zie in het filmpje dat jullie tweetalig onderwijs hebben. Welke vakken gaan in het Engels en is het moeilijk?", is een vraag van de kinderen aan Fiona.

Het grappige is dat je geroezemoes hoort van andere kinderen, ouders en docenten op de online scholenmarkt. En je kan zelfs klasgenoten tegenkomen. "Hé, daar is Sofia", grinniken Vito en zijn moeder.

Vito heeft al een oudere broer op de middelbare school en zijn ouders hebben toen al een goede indruk kunnen krijgen van het aanbod middelbare scholen in hun omgeving. Dat is nu wel een voordeel, omdat ze al een voorselectie van geschikte scholen hebben kunnen maken. "Zonder lockdown waren we bij meer scholen gaan rondkijken, nu kijken we rond bij twee scholen en volgen daar ook online proeflessen", vertelt moeder Laura.

Sluit schooladvies aan bij de voorkeur van zoon?

Zij kijkt over de schouder van haar zoon mee, terwijl hij rondloopt over de scholenmarkt. "Ik let vooral op of zijn schooladvies van de basisschool aansluit bij de middelbare school. En verder is het zijn keuze, waar hij het leuk vindt."

Vito heeft zichtbaar plezier en ziet de online scholenmarkt als een 'game'. Want het is niet alleen maar van stand naar stand en serieuze vragen stellen aan docenten. Je kan voor de afleiding ook in een bootje varen met toekomstige schoolgenoten en docenten. Verder kijkt hij uit naar de overstap van basisschool naar middelbare school. "Daar heb ik heel veel zin in. Nou gewoon om nieuwe avonturen te beleven, nieuwe vrienden te maken en andere lessen te volgen."