Koudste nacht sinds twee jaar in de regio

Het was de koudste nacht in meer dan twee jaar. Dat zegt onze weerman Ed Aldus. Op Rotterdam-The Hague Airport werd het min 4 komma 2 graden.

De laatste keer dat het zo koud was, was op 21 januari 2019. Ook landelijk heeft het voor het eerst in het hele land gevroren, voor het eerst in twee jaar tijd. Ook in Vlissingen dook het kwik onder de nul graden.

Maar volgen Ed Aldus ziet het er niet naar uit dat dit soort temperaturen op korte termijn weer gehaald gaan worden. "Deze week in ieder geval niet meer."