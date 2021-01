Politie Rotterdam laat foto's van relschoppers op tv zien als ze zichzelf niet melden

"Als de relschoppers zichzelf niet melden, beloof ik dat we hun gezicht op de nationale tv laten zien", zegt de Korpschef van Rotterdam Fred Westerbeke. De politie is druk bezig met het bekijken van de camerabeelden van de rellen op Rotterdam-Zuid afgelopen maandagavond.

Westerbeke wil 'alles uit de kast trekken' om de relschoppers op te pakken, vertelde bij zondagmorgen in het televisieprogramma 'WNL op zondag'." We hebben nu tientallen gezichten goed in beeld. Die foto's zijn eerst intern verspreid. Maar ik ga ze dus op tv vertonen, als mensen zich niet vanzelf melden".

De Rotterdamse korpschef schat dat zestig procent van de relschoppers uit Zuid zelf komt. De leeftijd varieert tussen de 18 en 24 jaar. "Maar ze zijn ook jonger. Dat zien we ook op filmpjes die vanuit het publiek aan ons zijn gestuurd". In totaal is de politie nu zes duizend filmpjes aan het bekijken.

Op zaterdagavond en nacht zijn in de regio Rijnmond zestig aanhoudingen verricht voor het negeren van de avondklok, groepsvorming en het niet houden van anderhalve meter afstand.