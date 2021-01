LIVEBLOG: Sparta zonder Deroy Duarte aan de aftrap tegen ADO Den Haag

Sparta heeft na negentien duels al 22 punten gepakt. De ploeg van trainer Henk Fraser heeft aansluiting gevonden met de middenmoot van de competitie en er is een groot gat met de degradatieplaatsen. ADO Den Haag is de nummer zestien en zou op die plek de nacompetitie moeten spelen. Als Sparta wint, slaat de Kasteelclub een gat van veertien punten met de Hagenezen.

De wedstrijd ADO Den Haag-Sparta start om 16:45 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Dennis Kranenburg en Ruud van Os zijn de commentatoren in het Cars Jeans Stadion. Bart Nolles presenteert het radioprogramma. Ook is er veel aandacht voor de topper Feyenoord-PSV. Radio Rijnmond Sport begint om 13:00 uur en duurt tot en met 19:00 uur.

ADO Den Haag - Sparta (16:45 uur)

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Beugelsdijk, Heylen, Pinto; Mijnans, Harroui, Smeets, Auassar; Thy; Engels