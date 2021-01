Sparta en ADO Den Haag in evenwicht

Sparta is zondag op bezoek bij ADO Den Haag niet verder gekomen dan een gelijkspel. De Kasteelclub pakte in het Cars Jeans Stadion met de 1-1 eindstand een punt. Het team van trainer Henk Fraser is na twintig speelronden de nummer twaalf van de eredivisie met 23 punten.

Beide teams legden in de eerste helft nauwelijks tot geen goed voetbal op de mat. Bovendien was het aantal kansen schaars. Pas vlak voor de rust was Sparta voor het eerst echt gevaarlijk. In een counter kon Abdou Harroui uitbreken. De middenvelder van de Rotterdammers schoot de bal buiten het zestienmetergebied net naast.

Maar ADO Den Haag ging met een voorsprong de rust in. Eerst was het Michiel Kramer die Sparta-doelman Maduka Okoye aan het werk zette. Hij kopte gevaarlijk op het Rotterdamse doel, maar Okoye had daar met een goede redding een antwoord op. Dat had de Nigeriaanse keeper niet bij een kopbal van Tomislav Gomelt. De Kroaat bracht in de laatste minuut van de eerste helft ADO aan de leiding (1-0).

Veel Sparta-kansen in de slotfase

Ook in de tweede helft bleef het aantal kansen beperkt. Kramer tikte voor ADO Den Haag een bal net naast en Mario Engels testte de vuisten van ADO-keeper Martin Fraisl. Halverwege de tweede helft was het dan wel raak voor Sparta. Invaller Reda Kharchouch stond koud in het veld en kopte een fraaie voorzet van Thy goed binnen (1-1).

Zo klonk de 1-1 van Reda Kharchouch bij ADO Den Haag-Sparta op Radio Rijnmond.

In de slotfase vergoedde de spanning een hoop. Zo kreeg de thuisploeg via Kramer en invaller Vincente Besuijen in korte tijd twee goede kansen. Okoye redde Sparta tweemaal goed. De Rotterdammers probeerden nog druk op het Haagse doel te zetten, maar het tweede Rotterdamse doelpunt viel uiteindelijk niet. Danzell Gravenberch krulde de bal net naast, Abdou Harroui knalde zijn schot op de lat en Jeffry Fortes schoot maar net over.

ADO Den Haag - Sparta 1-1 (1-0)

45' 1-0 Tomislav Gomelt

68' 1-1 Reda Kharchouch

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Beugelsdijk, Heylen, Pinto; Mijnans (46' Fortes), Harroui, Smeets (46' Gravenberch), Auassar (66' L. Duarte); Thy; Engels (66' Kharchouch)

