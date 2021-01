Fischer baalt van weggegeven ruime voorsprong van Excelsior: 'Onverklaarbaar'

Voor Excelsior was het thuisduel met FC Den Bosch in de eerste divisie eentje om snel te vergeten. De Kralingers stonden zaterdagmiddag met 3-0 voor tegen de Noord-Brabanders, maar de wedstrijd eindigde uiteindelijk in een spectaculaire 4-4. "Ik heb er eigenlijk nog steeds geen woorden voor", zegt aanvoerder Sander Fischer over dit merkwaardige gelijkspel.

"Het is onverklaarbaar. Dit was uiteindelijk niet best. Zeker hoe we de goals weggaven. Het was gewoon matig. Zeker ikzelf daarin ook. Het was erg teleurstellend", baalt Fischer.

Bij FC Den Bosch scoorde Jizz Hornkamp in één helft maar liefst vier doelpunten. Fischer speelde negentig minuten bij Excelsior: "In principe moet ik defensief de leider zijn. Ik trek mezelf dit sowieso ook erg aan. Het was zo onnodig. Op deze manier is het geen leuk weekend."

Luister hieronder naar het volledige interview van presentator Bart Nolles met Excelsior-aanvoerder Sander Fischer over het 4-4 gelijkspel tegen FC Den Bosch. De tekst gaat verder onder het fragment:

Hoewel Excelsior puntenverlies heeft opgelopen tegen laagvlieger FC Den Bosch, blijven de Kralingers in de race om de derde periodetitel. Excelsior heeft zeven punten uit drie duels gepakt. "Je had jezelf een goede uitgangspositie kunnen geven. Zeker als je van FC Den Bosch had gewonnen", zegt Fischer. "Als je het spelbeeld zag, dan had je deze wedstrijd moeten winnen en makkelijk over de streep moeten trekken. We zijn nog steeds niet constant genoeg."