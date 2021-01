Lokale boekhandels houden hoofd boven water door bezorging

"Hierdoor zagen mensen in dat als je niet lokaal boeken koopt, er straks geen boekhandels meer over zijn. Wij hebben nu enorm veel bestellingen gekregen", vertelt Gerrit-Jan Kruidenier, eigenaar van boekhandel De Nieuwe Bengel in Dordrecht.

Ook collega Gert-Jan van Rietschoten, die met zijn winkel in winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam zit, is erg blij met de aandacht. "We hebben een leuk filmpje opgenomen met alle collega’s die voor onze klanten bezig zijn. Mensen reageren heel leuk op het initiatief."

Er gebeurt nog een hoop in beide winkels, het ligt vol met pakketjes die worden ingepakt. Uiteindelijk worden deze op de fiets of met de auto rondgebracht naar de klanten. "Dat er lekker veel te doen is zorgt voor een goede en opgetogen werksfeer, maar hoe het er uiteindelijk financieel uit gaat zien durf ik nog niet te zeggen", sluit Van Rietschoten af.