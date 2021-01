Natuurgebieden vol, Kralingse Bos en Broekpolder afgesloten voor auto's

Het zonnige winterweer lokt veel mensen zondag naar de natuurgebieden. In het Kralingse Bos en de Broekpolder is het flink druk. Auto's zijn niet meer welkom.

De toegangswegen naar en parkeerplaatsen bij het Kralingse Bos in Rotterdam zijn halverwege de ochtend afgesloten. Handhavers houden toezicht. Fietsers en voetgangers zijn nog wel welkom.

De Broekpolder in Vlaardingen is ook in trek bij recreanten. Het verkeer wordt vandaag dan ook tegengehouden wegens de grote aanloop.