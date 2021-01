Brand blij na haar eerste wereldtitel: 'Ik heb mezelf zeker druk opgelegd'

Lucinda Brand pakte zaterdag de grootste zege in haar carrière in het veldrijden. De Rotterdamse ploeterde zich in de Belgische plaats Oostende naar de wereldtitel. "Ik heb weinig geslapen", glimlacht Brand. "We hebben geprobeerd om een klein feestje te bouwen. Het is toch heel laat geworden."

Na een korte nacht was Brand zondag weer thuis. "Het is voor het eerst dat ik individueel zo'n prijs pak. Dat is anders dan wanneer ik met een team een prijs pak." Ze was al drie keer eerder op het podium van het WK veldrijden terecht gekomen, waarvan twee keer dichtbij de regenboogtrui. "Er werd toen twee keer gezegd dat het zomaar kon gebeuren dat ik wereldkampioen kon worden."

'Uniek jaar'

De ogen waren dus op haar gericht, merkte Brand. "Ik werd er zelf ook door beïnvloed." Daarom koos de Rotterdamse ervoor om zo rustig mogelijk naar het WK toe te leven. Maar Brand was zelf ook ambitieus. "Ik heb mezelf zeker druk opgelegd", erkent Brand.

Kijk hieronder naar het volledige interview met Lucinda Brand met verslaggever Dirk Beers. De tekst gaat verder onder het fragment:

"Ik heb altijd geroepen dat de wereldtitel het ultieme doel was om te bereiken. Zeker met al dat talent dat er is, is dat toch wel riskant. Maar het is mega gaaf om dat nu dan te bereiken. Het is überhaupt een uniek jaar: ik won ook de wereldbeker. Dat was een langetermijndoel", zegt Brand. "Het is een schitterend jaar."