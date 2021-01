Bijzonder effectieve eerste helft brengt Feyenoord zege in topper tegen PSV

Analyse na Feyenoord-PSV (3-1): 'Poetst de zeperd in Heerenveen niet helemaal weg'

Feyenoord heeft zich zondagmiddag in de eigen Kuip tegen PSV hersteld van een serie nederlagen in de eredivisie. Vooral dankzij een uiterst effectieve eerste helft aan Rotterdamse kant werd de nummer twee van Nederland met 3-1 verslagen.

Waar de openingsfase eigenlijk begon met druk van PSV, was de eerste Rotterdamse aanval meteen raak. Na een uitstekende actie van Lutsharel Geertruida aan de rechterkant van het veld schoot Mark Diemers de bal op aangeven van de rechtsback door de benen van PSV-doelman Yvon Mvogo binnen (1-0). In de twintig minuten daarna bleef de druk van PSV aanhouden, maar tot een gelijkmaker kwam het niet.

Tot een tweede Rotterdamse treffer kwam het wél. En wat voor een. Steven Berghuis knalde de bal vanaf de rand van de zestien via de binnenkant van de paal hard binnen. De ontlading was groot bij de aanvoerder van Feyenoord, die afgelopen vrijdag nog sprak met trainer Dick Advocaat en technisch directeur Frank Arnesen over de toekomst van eerstgenoemde in De Kuip.

Waar Eran Zahavi na ruim een halfuur spelen oog in oog met Nick Marsman naliet de aansluitingstreffer binnen te schieten, kwam een uiterst effectief Feyenoord vlak voor rust ook nog op 3-0. Bryan Linssen, die vroeg in de wedstrijd nog een grote kans had gemist, stifte de bal na een uitstekende Feyenoord-aanval langs Mvogo.

Waar de wedstrijd al gespeeld leek begon Feyenoord niet goed aan de tweede helft. PSV zette wederom druk op het Rotterdamse doel en dat resulteerde uiteindelijk dan toch in een treffer voor de Eindhovenaren. Ibrahim Sangaré kopte een vrije trap van Philipp Max van dichtbij langs de kansloze Marsman (3-1). Daarmee kwam de spanning voor even toch enigszins terug in de Kuip.

PSV kreeg in het restant van de tweede helft meerdere kansen op de 3-2, maar vooral de wederom uitstekend keepende Marsman wist een tweede treffer van de bezoekers te voorkomen. Feyenoord kwam er in de tweede helft eigenlijk niet meer uit, maar had aan de doelpuntrijke eerste helft uiteindelijk genoeg voor de zege.

Met de overwinning op PSV komt Feyenoord op vijf punten van de Eindhovenaren en op vier punten van nummer drie Vitesse.

Feyenoord - PSV 3-1 (3-0)

7' Mark Diemers 1-0

26' Steven Berghuis 2-0

41' Bryan Linssen 3-0

56' Ibrahim Sangaré 3-1

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida (74' Nieuwkoop), Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra (83' Wehrmann), Diemers; Berghuis, Linssen (81' Jørgensen), Haps