Advocaat zag Feyenoord zich herstellen tegen PSV: 'Eerste helft qua voetbal, tweede qua werklust'

"Ik denk dat we het de eerste helft als team heel goed gedaan hebben", vertelt Feyenoord-trainer Dick Advocaat na de 3-1 overwinning op PSV. Met die zege kwam voor de Rotterdammers een einde aan een serie van drie nederlagen in de eredivisie.

"We hadden een aantal wedstrijden teruggezien van PSV, waarin we zagen dat ze toch veel kansen weggeven aan de tegenstander. Dan gaat het er nog om dat je die kansen benut en dat hebben ze fantastisch gedaan", vervolgt Advocaat over zijn ploeg.

De trainer van Feyenoord begon met Bryan Linssen in de spits tegen PSV, ten koste van Nicolai Jørgensen en Lucas Pratto. "In deze wedstrijd moet je scherpe jongens hebben, die de tegenstander irriteren. Daar is Linssen een voorbeeld van."

Surinaamse liederen

Het was een onrustige week voor Feyenoord. Vrijdag spraken Advocaat, aanvoerder Steven Berghuis en technisch directeur Frank Arnesen nog over hoe nu verder na de drie nederlagen op rij. De zege tegen PSV was daarom extra welkom, maar Advocaat sprak kort na de overwinning nog niet uitgebreid met zijn spelers. "Goed gedaan, drie punten", zei hij in de kleedkamer. "De muziek stond keihard op, ze waren wat Surinaamse liederen aan het zingen geloof ik. Dat zag er wel leuk uit."

Maar waarom kon Feyenoord het tegen PSV vertoonde spel woensdag niet laten zien in Heerenveen? "Dat is voetballen. Het speelde vandaag bij ons mee dat je drie wedstrijden niet gewonnen hebt, dan zit er een bepaalde irritatie in de groep die wil laten zien dat ze het wel kunnen. Dat lieten ze vandaag in de eerste helft qua voetbal en in de tweede helft qua werklust zien."

Met de zege op PSV komt Feyenoord weer iets dichter bij plek twee. De achterstand op de Eindhovenaren is nu vijf punten. "Wij moeten gewoon Europees voetbal halen, welke plek zien we later wel."