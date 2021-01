Diemers na Feyenoord-PSV (3-1): 'Blij dat ik in de toppers goede wedstrijden heb af kunnen leveren'

"Er zat eigenlijk een hele goede vibe in de ploeg, vanaf het begin al", vertelt middenvelder Mark Diemers na de 3-1 zege van Feyenoord op PSV. "Ik denk dat de eerste helft ons uiteindelijk heeft gered, de tweede was niet heel goed meer."

"Toen was het veel tegenhouden, af en toe stonden we in een soort handbalverdediging", vervolgt Diemers. "Maar uiteindelijk hebben we niet heel veel meer weggegeven, dus goed verdedigd. Uiteindelijk was het een goede wedstrijd van ons."

De middenvelder opende zelf na zeven minuten de score, door de bal door de benen van PSV-doelman Yvon Mvogo binnen te schuiven. "Dat was een fantastische bal van Lutsharel. We kwamen er een paar keer goed uit met hele scherpe aanvallen, dat was mooi om te zien. Je hoeft de tegenstander niet altijd ondersteboven te spelen met prachtig positiespel, het kan ook een paar keer vanuit de counter. Dat hebben we vandaag bewezen."

Tekst gaat verder onder het hele gesprek met Mark Diemers



Diemers toonde zich na afloop ook tevreden met zijn eigen spel tegen PSV. "Ik denk dat ik tegen AZ ook erg goed heb gespeeld. Toen was ik weliswaar twee keer negatief betrokken bij een tegengoal, maar daar hebben we al genoeg over gezegd. Ik ben blij dat ik in ieder geval in de toppers goede wedstrijden heb af kunnen leveren."

'Eerste twee keer zonder, vandaag mét resultaat'

Met de zege op PSV komt Feyenoord weer iets dichter bij de top drie. De Rotterdammers staan nog vijf punten achter nummer twee PSV en vier punten achter nummer drie Vitesse. "Ik denk dat we in de topwedstrijden een goed Feyenoord hebben gezien", vertelt Diemers. "De eerste twee keer zonder, vandaag mét resultaat. Dit moeten we ook volgende week kunnen brengen tegen FC Groningen."

"We willen sowieso Europees voetbal halen en wie weet kunnen we nog verder naar boven kijken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we aan het eind van de rit staan waar we willen staan."