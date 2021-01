Sportoverzicht: wereldtitel veldrijden voor Brand, HC Rotterdam hervat met zege in Den Bosch

Onze regionale clubs in het basketbal, korfbal en volleybal kwamen in competitieverband in actie.

Het grootste regionale succes werd behaald in de Belgische kustplaats Oostende. Lucinda Brand pakte zaterdag op het WK veldrijden de wereldtitel. Daarmee mag de Rotterdamse volgend jaar in deze sport in de regenboogtrui rijden.

Basketbal

In het Topsportcentrum schreef Z & Z Feyenoord Basketball zaterdagavond een overwinning bij. De Rotterdamse basketballers speelden niet groots, maar wonnen in de dutch basketball league wel met 68-46 van The Hague Royals. Feyenoord Basketball houdt hiermee aansluiting met de top van de competitie en houdt uitzicht op de Elite A-competitie.

De basketbalvrouwen van 4Consult/Binnenland hadden minder succes in de basketball league dames. In Bemmel verloren de Barendrechtse dames met 76-71 van Lekdetec.nl. Het is de eerste nederlaag van Binnenland in deze competitie. Na drie duels heeft het basketbalteam uit Barendrecht, nu de nummer vijf van de competitie, vier punten.

Hockey

HC Rotterdam hervatte de hoofdklasse heren met een uitwedstrijd bij Den Bosch. De Rotterdammers pakten een 2-1 overwinning dankzij treffers van Thijs van Dam en Jeroen Hertzberger. Daarmee staat de ploeg van Albert Kees Manenschijn nog altijd tweede in de hoofdklasse, op zes punten van koploper Bloemendaal.

In de hoofdklasse dames kwamen de hockeysters van Victoria uit Rotterdam nog niet in actie. De wedstrijd bij Bloemendaal werd vanwege de vorst afgelast.

Korfbal

PKC/Vertom heeft zaterdag in de Korfbal League haar ongeslagen status behouden. De Papendrechters hadden in eigen huis geen kind aan Oost-Arnhem (46-17). In groep A van de Korfbal League staat PKC met zes punten uit drie wedstrijden fier bovenaan.

In groep B van de Korfbal League pakte KCC/CK Kozijnen haar eerste punt van het seizoen, Op bezoek bij DVO/Accountor in Bennekom speelde de Capelse korfbalformatie met 26-26 gelijk. KCC deelt na drie duels samen met DVO wel de laatste plaats van de poule met één punt.

Volleybal

Sliedrecht Sport won thuis in de eredivisie heren van Bielderman Koetsier/SSS uit Barneveld. In De Basis werd een 3-1 zege in sets geboekt (18-25, 25-21, 25-13 en 25-17). Na vier duels heeft Sliedrecht Sport zes punten en staat de ploeg in het linkerrijtje.

ComputerPlan VCN uit Capelle aan den IJssel had minder succes. De volleybalheren uit Capelle aan den IJssel verloren in Nijmegen met 3-0 in sets (25-13, 25-22 en 25-17) van VoCASA.

In de eredivisie dames won Sliedrecht Sport met 3-1 (25-17, 22-25, 25-19 en 25-18) op bezoek bij FAST. Daarmee staat de ploeg van Vera Koenen inmiddels bovenaan in de eredivisie, alle wedstrijden sinds de herstart van de competitie begin dit jaar werden gewonnen.

Waterpolo

ZPB H & L Productions kwam in de beker in actie bij ZV De Zaan. De Barendrechtse waterpolomannen speelden in Zaandam met 10-10 gelijk. De meest doeltreffende speler van ZPB was Kevin van Baarle. Hij maakte vier van de tien doelpunten. De waterpoloërs van SVH hadden geen wedstrijd.