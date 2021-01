Reda Kharchouch belangrijk voor Sparta met goal: 'Ik merk dat ik aan het groeien ben'

Reda Kharchouch stond koud in het veld toen hij voor Sparta de gelijkmaker maakte in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (1-1). Door zijn goal hielden de Rotterdammers een punt over aan het treffen met de degradatiekandidaat. Eigenlijk te weinig. Dat vond ook de invaller. "Je moet van ADO kunnen winnen."

Dat was volgens Kharchouch ook mogelijk na zijn doelpunt. "Dan denk je dat er misschien meer te halen valt, we wilden meer. We maakten die gelijkmaker snel, dan heb je hoop", aldus Kharchouch, die zijn ploeg vanaf de bank nog op achterstand zag komen. "In de eerste helft kwamen we er niet echt goed uit. Zulke wedstrijden heb je ertussen zitten."

Onlangs heeft Kharchouch een gesprek gehad met trainer Henk Fraser over zijn rol bij Sparta. Vooralsnog is hij vooral bankzitter. "Het was een goed gesprek met de trainer. Ik moet aankloppen, het zelf bewijzen in trainingen en wedstrijden. Ik ben er lang uit geweest, ik moet mijn ritme zoeken en hervinden. Maar ik voel me steeds beter en krachtiger worden."

Klunzig

Kharchouch, die lang geblesseerd is geweest, vindt dat hij duidelijk fitter is dan een aantal weken geleden. "Ik merk het aan hoe ik beweeg, het is subtieler. Een maand of twee geleden was het een beetje klunzig. Nu veel makkelijker. Dan zie je dat je aan het groeien bent."