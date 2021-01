Fraser na ADO-Sparta (1-1): 'Sommige spelers dachten dat we al veilig zijn'

"De eerste helft was misschien wel de minste van ons, maar ik heb wederom een Sparta gezien dat voor het maximale ging. Vandaag was dat helaas maar één punt", vatte Sparta-trainer Henk Fraser het duel met ADO Den Haag na afloop samen (1-1).

Fraser was niet te spreken over het resultaat en de eerste helft van Sparta, maar hij was wel tevreden over de mentaliteit van zijn ploeg. "Er zijn veel dingen uit deze wedstrijd te halen", zegt Fraser. "Ik had in de eerste helft het gevoel dat sommige spelers dachten dat we al veilig zijn. Dat is nog lang niet aan de orde. Je kunt zo niet aan een wedstrijd beginnen."

Kijk hieronder naar het volledige interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Sparta-trainer Henk Fraser na het gelijkspel bij ADO Den Haag. De tekst gaat verder onder het fragment:

Geen zorgen

Na het duel merkte Fraser op dat een aantal dingen en sommige spelers wat minder zijn na de winterstop. Zo heeft Sparta moeite met het maken van doelpunten. Maar Fraser panikeert allerminst. "Ik maak me pas zorgen als we helemaal niks meer creëren. Ik vind dat we in alle wedstrijden wel iets gecreëerd hebben. Alleen de afwerking is niet optimaal", zegt Fraser.

Spelers afvallen doet Fraser niet. "Ik heb begrepen dat ik me niet negatief over spelers moet uitlaten. Dat ga ik zeker ook niet doen. We zijn heel snel gepikeerd, zo heb ik begrepen", knipoogt de Sparta-trainer. "Ik ben heel direct naar mijn spelers in de kleedkamer. Dat zijn zij ook naar mij. Er is altijd respect."