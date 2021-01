Barendrechtse Jamy zamelt geld in voor de Hersenstichting na overlijden vader

Het verdriet is nog vers en af en toe schiet ze vol, maar vastberaden motiveert de 22-jarige Jamy Etman uit Barendrecht waarom ze collectant is voor de Hersenstichting: "Mijn vader is vorig jaar op 16 januari overleden aan de gevolgen van een hersentumor."

Jamy's vader John is dertien jaar lang ziek geweest en een paar jaar voor zijn overlijden is hij zich gaan verdiepen in de Hersenstichting en wat dat allemaal voor hem heeft betekend. "Toen is hij zich daarvoor gaan inzetten en ook langs de deuren gegaan."

Tekst gaat verder onder de video



Jamy herinnert zich nog dat haar vader in 2019 voor het laatst langs de deuren ging. "Wanneer hij in de kou weer thuiskwam, dacht ik: ik heb echt respect voor je. Toen dacht ik: wat jij doet, dat wil ik ook." Ze bracht hem vlak voor zijn overlijden op de hoogte van haar voornemen. "Hij kon zichzelf heel moeilijk uiten op dat moment, omdat het echt de laatste weken waren, maar hij was wel trots."

Op 1 februari begint de jaarlijkse collecteweek, die vanwege corona online plaatsvindt. Jamy heeft een doneerpagina gemaakt op de site van de Hersenstichting, waar ze haar verhaal deelt.

Bonusjaren

Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor onderzoek naar allerlei hersenaandoeningen, bijvoorbeeld Alzheimer, epilepsie, Parkinson en tumoren zoals in het geval van Jamy's vader. "Mijn vader had in 2007 eigenlijk te horen gekregen dat hij maar kort te leven had. Maar hij heeft toch een hele hoop bonusjaren gehad dankzij al het onderzoek."

Heel actueel: sinds dit jaar behoort ook corona tot het onderzoeksgebied. Andreas Tober van de Hersenstichting: "Covid heeft ook effect op de hersenen. Er loopt op dit moment een onderzoek om te kijken wat de schade is op de hersenen en wat voor vervolgonderzoek nodig is."