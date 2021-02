Het weer van vandaag: vrijwel droog

Vandaag is het bewolkt en valt er eerst verspreid wat motregen. In de loop van de ochtend wordt het droog. Het wordt vanmiddag maximaal 4 graden. De oosten tot noordoostenwind waait matig.

Vanmiddag draait de wind naar het noorden tot noordwesten. Vanavond en vannacht is het bewolkt en blijft het droog. De temperatuur varieert van rond het vriespunt in het oosten van de regio tot 2 graden aan zee. De wind waait zwak en aan zee matig en gaat in de loop van de nacht uit het zuidoosten waaien.

Morgen is het bewolkt en trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over de regio. In de middag trekt de regen weg, maar volgen ook nog een paar buien. Het wordt zachter met in de middag een temperatuur oplopend naar 9 graden.

Vooruitzichten

Er wordt deze werkweek geen winterweer verwacht in het Rijnmondgebied. Woensdag is het bewolkt met perioden met regen en met 11 graden is het zacht. Op donderdag geregeld zon en mogelijk een lokale bui.

Vrijdag en zaterdag is er meer bewolking en een enkele bui. Donderdag is het ook nog zacht met maxima van 10 graden, daarna wordt zakt het kwik naar 5 graden op zaterdag.