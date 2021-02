Ademtest om corona op te sporen in teststraat bijna breed inzetbaar

Rotterdamse ademtest om corona op te sporen in teststraat Amsterdam

De elektronische neus of SpiroNose, mede ontwikkeld door het Franciscus Gasthuis Rotterdam, wordt getest bij de GGD-teststraten in Amsterdam. De rest van Nederland kan vanaf maart gebruik maken van de ademtest die al binnen een paar seconden uitsluitsel geeft.

Het Franciscus Gasthuis in Rotterdam is al geruime tijd betrokken bij de ontwikkeling van de ademtest, die onmiddellijk duidelijkheid geeft als iemand niet besmet is met het coronavirus.

Longarts Hans in 't Veen: "Binnen vijf seconden heb je de uitslag. Dat is in zeventig procent direct duidelijk. Bij dertig procent moet toch nog even met de wattenstaaf worden getest."

De SpiroNose is redelijk goedkoop en gebruiksvriendelijk volgens In 't Veen. "Het is een klein apparaat en als je internet hebt en een laptop kun je ermee aan de slag."

Voor een groot evenement of festival is de ademtest misschien niet geschikt denkt de longarts. "Het testen duurt wel een minuut per persoon inclusief schoonmaken."