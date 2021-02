Proef op Flakkee: kites als vervanger van de windturbine?

“Het bespaart kosten, omdat er minder materiaal voor nodig is en het zorgt voor minder landschapsvervuiling, omdat we veel hoger vlieger”, aldus Joep Breuer van het jonge bedrijf.

Terwijl de kite hoog in de lucht rustig achtjes vliegt legt Breuer uit hoe het werkt. “De vlieger zit aan een lier, een trommel met een generator. De vlieger trekt aan de lijn en dat zorgt ervoor dat de trommel draait. Die draaiende beweging zetten we om in energie.”

Wind optimaal benutten

Niet ver van de plek waar de stroom binnenkomt zitten onderzoekers in een caravan alle data te bekijken die binnenkomt tijdens de test. “We doen de testen om te kijken op welke manier we zoveel mogelijk energie uit de wind kunnen halen. De software moet hier bijvoorbeeld op ingesteld zijn en we moeten de juiste materialen gebruiken.”

De kite van zestig vierkante meter wekt nu 100 kilowattuur stroom op, genoeg voor 150 Nederlandse huishoudens. Dat is lang nog niet zoveel als een windturbine, maar dat komt er volgens Breuer wel aan. “Dit zijn de eerste stappen. We willen zeker naar die megawattschaal van de windturbines.”

Wind op zee

Kitepower is een startup die voortkomt uit onderzoek bij de TU Delft. De techniek bestaat al langer, maar de onderzoekers kijken nu hoe ze hem kunnen commercialiseren. “We gaan het inzetten in gebieden die heel afgelegen zijn, bijvoorbeeld Australië en de Cariben, waar veel gebruik gemaakt wordt van dieselmotoren. Maar we denken dat het later op grote schaal heel geschikt is voor het opwekken van windenergie op zee.”

Windenergie zal natuurlijk altijd afhankelijk zijn van de condities van het weer. “Al heeft zo’n kite naar verhouding veel minder wind nodig dan een windturbine. Dat heeft te maken met de grote hoogte waarop hij vliegt en dat we hem dynamisch door de lucht kunnen bewegen, anders dan een turbine, die daar maar gewoon staat.”

Goeree-Overflakkee is voor Kitepower de perfecte plek om de techniek te testen. Een melkboer heeft hiervan zijn land in deze wintermaanden beschikbaar gesteld. “Het eiland heeft natuurlijk groene ambities, er is veel ruimte en het luchtruim is minder bevolkt. Dus we zijn heel blij dat we hier mogen vliegen.”