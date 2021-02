FC Rijnmond: 'Feyenoord heeft fantastisch verdedigd tegen PSV'

"Ik zou niet uit kunnen leggen waarom Feyenoord nu wel hard werkt tegen PSV en uit bij sc Heerenveen niet", zegt Jan Everse in FC Rijnmond. "Feyenoord is geen FC Barcelona, dat met een tandje minder in de gouden jaren ook wel eens kon winnen. Maar tegen PSV heeft het niet tegen gezeten."

In de regionale voetbaltalkshow ging het uiteraard over de topper Feyenoord-PSV. Harry van der Laan vond Feyenoord tegen de Noord-Brabanders 'negatief voetbal' spelen. "Feyenoord creëerde niet al te veel kansen. De manier waarop Feyenoord verdedigde, was wel fantastisch." De Rotterdammers gingen volgens Van der Laan, ondanks de 3-0 voorsprong bij de rust, niet makkelijker voetballen tegen PSV.

Er zou vanuit de spelersgroep van Feyenoord een oproep zijn geweest om Eric Botteghin centraal in de defensie te zetten in plaats van Uros Spajic. Everse zou gehoor geven aan dit verzoek. "Botteghin heeft genoeg tekortkomingen, maar hij heeft ook zijn sterke punten waar die gasten behoefte aan hebben", zegt Everse. "Ik vind op dit moment Botteghin beter dan Spajic."

Degradatievoetbal

Van der Laan vindt dat Feyenoord een soort 'degradatievoetbal' speelt, ondanks dat de Rotterdammers hiermee veel punten hebben verzameld. "Het gaat mij er meer om welke speelstijl bij Feyenoord hoort. Er moet arbeid geleverd worden. Fysiek moet er wat gepresteerd worden. Daar moet Feyenoord het meer in zoeken dan in het parkeren van de bus of het spelen van countervoetbal."

In januari verloor Feyenoord drie eredivisiewedstrijden. Daarmee is de titel ver uit zicht geraakt. "De komende twee wedstrijden voor Feyenoord worden essentieel. Als je die wint, dan kun je de aansluiting pakken. Als je een slechte wedstrijd hebt óf een nederlaag lijdt, dan haak je af", denkt Van der Laan.

Kijk hieronder FC Rijnmond terug. Presentator Bart Nolles ontvangt naast Everse ook Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en analist Harry van der Laan.