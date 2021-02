AZ neemt per direct afscheid van aankomend Feyenoord-assistent Pusic

AZ heeft assistent-trainer Marino Pusic op non-actief gesteld. Pusic heeft de clubleiding in Alkmaar laten weten dat hij volgend seizoen met Arne Slot mee naar Feyenoord vertrekt. Dat is bij AZ opnieuw in het verkeerde keelgat geschoten en net als bij Slot neemt de club uit Alkmaar direct afscheid. Pusic heeft voor twee jaar getekend bij Feyenoord.

Pusic was bezig aan zijn tweede jaar als assistent-trainer bij AZ, nadat hij als hoofdtrainer bij FC Twente werd ontslagen. Ondanks dat Pusic kampioen werd met FC Twente in de Keuken Kampioen Divisie mocht hij de promotie niet meemaken.

Pusic is dus de komende twee seizoenen de assistent-trainer in De Kuip bij Feyenoord. Eerder werd al bekend dat trainer Dick Advocaat en zijn assistenten Cor Pot en Željko Petrovic zouden vertrekken. Petrovic is inmiddels al weg en is hoofdtrainer bij Willem II. John de Wolf uit de huidige technische staf blijft ook volgend seizoen assistent-trainer bij Feyenoord.