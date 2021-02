Veel voertuigen gestolen in Rotterdam en Schiedam

In Rotterdam en Schiedam zijn het afgelopen jaar meer voertuigen gestolen dan daarvoor. Landelijk is een daling te zien. Dit blijkt uit de jaarrapportage van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

Met 1886 voertuigen in Rotterdam zijn dat er 111 meer dan in 2019. In Schiedam zijn het afgelopen jaar 230 voertuigen gestolen, waaronder opvallend veel bromfietsen, maar liefst 141. Dat is een toename van vijftig procent ten opzichte van 2019.

In heel Nederland werden vorig jaar 6400 auto's gestolen en dat is 9,5 procent minder dan in 2019. Volgens het LIV zet de dalende trend van de afgelopen jaren daarmee door.

Volkswagen populair

Het populairst zijn auto's van drie jaar oud. Die worden het meest gestolen en het minst vaak teruggevonden. Het populairste merk om te stelen blijft Volkswagen.

Onder de gestolen voertuigen zitten personenauto's, bedrijfsvoertuigen, brom- en motorfietsen, aanhangers, opleggers en caravans.