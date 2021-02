FC Rijnmond Podcast: 'Feyenoord moet de winst halen uit reactievoetbal'

Uiteraard ging het in de FC Rijnmond Podcast uitgebreid over de overwinning van Feyenoord in de topper tegen PSV. Presentator Frank Stout ontving naast Bischop ook chef sport Ruud van Os in de show. "Bij PSV ontbrak een aantal spelers, maar ik vind PSV heel zwak en dacht voor de wedstrijd al toen ik de opstelling zag: Feyenoord hoeft hier niet van te verliezen", zegt Van Os.

Zijn de problemen écht uit de wereld?

Bischop is van mening dat als Feyenoord als team speelt, meer kwaliteiten heeft. "Dat zie je ook in Europese wedstrijden", zegt hij. "Nu verwacht niemand wat. Tegenhouden en reactievoetbal zijn vaak wat makkelijker dan zelf voetballen. Daar moet Feyenoord proberen de winst te gaan halen."

De spelers van Feyenoord en trainer Dick Advocaat hebben nu hun gelijk gehaald, zegt Bischop. Maar de overwinning tegen PSV is volgens hem geen graadmeter. "Juist de komende weken gaan we zien of de problemen echt uit de wereld zijn. Tegen PSV verwacht niemand wat. Maar komende week moet het uit bij FC Groningen en in de beker bij sc Heerenveen."

Na afloop merkten de mannen van de FC Rijnmond Podcast dat er bij Feyenoord nog wel wat irritaties zijn. Ze merken op dat dit ook bij andere clubs gebeurt. "Maar bij Feyenoord ligt het op straat", vertelt Van Os.

Luister hieronder naar de volledige aflevering van de FC Rijnmond Podcast, waarin de positie van Dick Advocaat als trainer van Feyenoord wordt geanalyseerd. Verder is er aandacht voor het gelijkspel van Sparta bij ADO Den Haag, het doelpuntenspektakel van Excelsior tegen FC Den Bosch en de pijnlijke nederlaag van FC Dordrecht tegen Roda JC.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!



Wil je reageren op deze FC Rijnmond Podcast? Stuur dan een mail naar sport@rijnmond.nl.