Transferdeadlineday: Excelsior en FC Dordrecht klaar voor deze periode

Marouan Azarkan in actie namens Feyenoord tegen Heracles Almelo (Bron: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Om 16:00 uur melden Excelsior en FC Dordrecht dat zij geen transfers meer gaan doen. De eerstedivisieclubs hebben hun selectie rond. Verder verwachten Ferry de Haan (technisch directeur van Excelsior) en Hans de Zeeuw (algemeen directeur van FC Dordrecht) geen uitgaande spelers meer.

Azarkan

Feyenoord heeft tijdelijk afscheid genomen van Marouan Azarkan. De vleugelaanvaller van de Rotterdammers wordt op huurbasis gestald bij NAC Breda in de eerste divisie. Azarkan speelt normaal gesproken in het Onder 21-team van Feyenoord, maar vanwege corona is de competitie van die ploeg stopgezet.

Azarkan is niet de enige speler van Feyenoord Onder 21 die op huurbasis is vertrokken. Eerder gingen Dylan Vente (Roda JC), Naoufal Bannis, Mikael Johnsen en Bernardo Silva (allen FC Dordrecht) en Sondre Skogen (Excelsior) al naar clubs in de eerste divisie.

Kastaneer

Rotterdammer Gervane Kastaneer speelt de rest van het seizoen bij het Schotse Heart of Midlothian. De aanvaller wordt gehuurd van Coventry City, waar hij niet veel aan spelen toe kwam. Hearts is momenteel de koploper in de First Division van Schotland.

De 24-jarige Kastaneer begon in de jeugd van Feyenoord en speelde later voor FC Dordrecht, ADO Den Haag, Eindhoven, Kaiserslautern en NAC Breda. Sinds de zomer speelde hij voor Coventry City, dat uitkomt op het een na hoogste niveau in Engeland.

Van La Parra

Ook Rajiv van La Parra kan op zoek naar een nieuwe club. De Rotterdamse aanvaller heeft zijn contract bij Logrones laten ontbinden. De 29-jarige aanvaller was pas sinds november in Spanje actief. Daarvoor speelde hij bij Caen, Heerenveen, Wolverhampton Wanderers, Brighton & Hove Albion, Huddersfield Town, Middlesbrough en Rode Ster Belgado. Van La Parra, halfbroer van Georginio Wijnaldum, begon in de jeugd van Feyenoord.