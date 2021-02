Excelsior en Feyenoord een uur eerder in actie in de TOTO KNVB Beker

De bekerwedstrijden van Excelsior en Feyenoord worden volgende week op een ander tijdstip gespeeld. Beide teams komen nu om 20:00 uur in actie. De datums blijven ongewijzigd.

Het bekerduel Excelsior-Vitesse wordt op dinsdag 9 februari gespeeld. De confrontatie tussen sc Heerenveen en Feyenoord is op donderdag 11 februari. Beide wedstrijden waren eerst om 21:00 uur, maar dat tijdstip is dus veranderd naar 20:00 uur. Deze keuze is gemaakt op verzoek de deelnemende clubs, lokale autoriteiten en betaalzender ESPN.