Minderjarige verdachten blijven langer vastzitten voor brand Plaswijckpark

De twee jongens van veertien en vijftien jaar die verdacht worden van betrokkenheid bij de brand in Plaswijckpark blijven nog veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris maandag bepaald.

De veertienjarige verdachte is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden op verdenking van brandstichting. De vijftienjarige verdachte werd donderdag aangehouden in verband met de brand.

Brand Plaswijckpark

De brand in het theatergebouw werd woensdagavond rond 19:15 uur ontdekt. Op het sociale netwerk Snapchat ging toen een video rond van iemand die iets aansteekt in de buurt van het gebouw en vervolgens lijkt te schrikken van de heftigheid ervan.

Vervolgens werden aan het adres van de 'daders' forse bedreigingen geuit op sociale media. De politie riep toen op hiermee te stoppen.