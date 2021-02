Kabinet wil winkels beperkt openen voor afhalen van bestellingen: 'Licht aan einde van tunnel'

Het kabinet wil winkels en horeca vanaf volgende week beperkt open laten gaan voor het afhalen van bestellingen. Volgens Piet van Klaveren, voorzitter van MKB Rotterdam-Rijnmond, biedt de versoepeling een klein beetje perspectief. "Het is een beetje licht aan het eind van de tunnel, een beetje, want het is een lange tunnel."

De versoepeling zou ingaan op 10 februari, maar is nog niet definitief. Klanten kunnen vanaf dat moment online of per telefoon bestellen en hun bestelling ophalen bij de winkel. Het volledig openen van de winkels lijkt er voorlopig nog niet in te zitten.

Volgens Van Klaveren is het een goede zaak dat het afhalen van bestellingen mogelijk wordt gemaakt. Op die manier kunnen veel ondernemers toch weer wat geld verdienen. "Van veel ondernemers is het pensioengeld en het spaargeld op."

Uitdaging voor ondernemers

Niet-essentiële winkels moesten 15 december hun deuren sluiten. "Een ongekende klap voor duizenden ondernemers", zei Van Klaveren daar eerder al over in reactie op de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte. De laatste weken van december hadden volgens Van Klaveren voor ondernemers een lichtpuntje kunnen zijn. De sluiting zou in eerste instantie duren tot 19 januari, maar dat is inmiddels verlengd tot in ieder geval 9 februari.



Hoewel het afhalen van bestellingen weer mogelijkheden biedt, ligt er voor veel ondernemers ook een uitdaging in verscholen. Veel winkeliers hebben nooit geïnvesteerd in online verkoop. De MKB Rotterdam-Rijnmond is daarom in november de campagne 'Rotterdam. Sterker door lokaal online winkelen' gestart in samenwerking met de gemeente Rotterdam, om lokaal en online winkelen te stimuleren. Lokale ondernemers bieden inmiddels talloze mogelijkheden aan om hun waar te verkopen. Hoe meer Rotterdammers daar gebruik van maken, hoe beter.