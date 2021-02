Blijdschap en twijfel over heropening basisscholen: 'Het is spannend voor ons leerkrachten en voor de kinderen'

Blijdschap over heropening basisscholen maar ook een onderbuikgevoel: 'Het is spannend voor ons leerkrachten en voor de kinderen'

Groep 8 van basisschool Het Open Venster in Rotterdam-Lombardijen is opgesplitst in twee groepen die om en om een dag op school les krijgen. De andere dag moeten ze thuis zelfstandig opdrachten maken. "We draaien lessen af die ze echt heel hard nodig hebben", vertelt juf Carola.

En de kinderen zijn maar wat blij dat ze nog naar school mogen komen. "Thuis is het niks. Ik kan daar niet goed leren. En hier op school leer je gewoon heel veel", vertelt de 11-jarige Adam. "En hier heb je ook de juffrouw", vult zijn klasgenootje Shemidah aan. "Op school ben je echt gefocust op de juf en op de stof", vertelt de 12-jarige Chikezie.

Tekst gaat verder onder de foto



Op Het Open Venster komt ongeveer één derde van de in totaal tweehonderd kinderen nog naar school. Dat kan zijn voor één of twee dagen of voor de hele week. Groep 8 komt twee dagen naar school en werkt de rest van de week thuis. Kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een belangrijk beroep komen de hele week.

'Spannend weer voor de klas te staan'

Half december, een aantal dagen vóór de kerstvakantie, gingen de basisscholen halsoverkop en onverwacht dicht vanwege een snelle stijging van het aantal coronabesmettingen. Daarna stak de Britse variant de kop op en dook die voor het eerst in Nederland op in Bergschenhoek. Op een basisschool ging het als een lopend vuurtje onder kinderen, ouders en leerkrachten. Niemand werd heel ernstig ziek dat die op een Intensive Care (IC) moest worden opgenomen en de uitbraak bleef beperkt tot de school en een hele kleine cirkel daaromheen.

Uit het onderzoek onder een groot deel van de inwoners van de gemeente Lansingerland, waar het dorp Bergschenhoek onder valt, bleek het aantal besmettingen niet hoger te liggen dan het landelijk gemiddelde. En de Britse variant was niet verder verspreid.

Die korte en felle corona-uitbraak op de Bergschenhoekse basisschool voedt wel de onzekerheid. "Je merkt dat die berichtgeving en uitbraken op andere scholen, dat dat wel gevolgd wordt door leerkrachten en dat collega's dat nauwlettend in de gaten houden", vertelt schooldirecteur van Het Open Venster, Victor van Toer.

Tekst gaat verder onder de foto



Ook juf Carola vindt het spannend om weer voor een volle klas te staan. "Nou heb ik corona al gehad, dus dat maakt wel iets rustiger", vertelt ze. "Maar helemaal veilig is het niet voor mij en ook niet voor de kinderen. Dus dat is wel een spannende."

Scholen open, maar hoe?

De scholen gaan open, maar hoe gaat dat precies in z'n werk? En vooral: Hoe kan het veilig? Schoolbesturen en schooldirecteuren in onze regio worstelen met deze vraag en voeren veel overleg. "We zijn blij dat kinderen weer naar school kunnen. We willen natuurlijk wel dat het veilig, verantwoord en uitvoerbaar kan. En daar is een uitgewerkt plan met maatregelen voor nodig", laat een woordvoerder van de scholenkoepel BOOR weten.

Het ministerie van onderwijs (OCW) en de PO-raad (de sectororganisatie voor het basisonderwijs) zijn daarmee bezig en verwachten in de loop van de week meer helderheid te kunnen geven.

Het belangrijkste adviesorgaan voor het bestrijden van het coronavirus, het OMT, stelt voorzichtigheid voorop bij het heropenen van de scholen. Zo staat in het advies dat klassen naar huis gestuurd moeten worden, zodra er een besmetting is vastgesteld. Dan moeten kinderen en ouders in thuisquarantaine. Ook wordt scholen geadviseerd bij de kleinste symptomen van een snotneus, kinderen al naar huis te sturen.

Aanvullende maatregelen

In de hogere groepen, die van 7 en 8, wordt in het advies van het OMT gesuggereerd om mondkapjes te gaan dragen. Zowel leerkrachten als schoolkinderen. "Zij of ik of allemaal? Vrijwillig of niet vrijwillig? Daar moeten we het nog over hebben", zegt juf Carola van groep 8 op Het Open Venster.

Haar schooldirecteur, Victor van Toer, voert al driftig overleg met zijn collega-schooldirecteuren over welke aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden. "De komende dagen moeten er vanuit Den Haag wel meer dingen duidelijk gaan worden. Natuurlijk hebben we al spatschermen in de klassen, desinfecteren we onze handen en doen we allerlei andere dingen. Maar ik kan me twijfels bij leerkrachten goed voorstellen en die moeten wel besproken worden."

Bekijk de reportage in de video hieronder



Gemengde gevoelens van opluchting en twijfel bij juf Carola. Maar zij twijfelt geen seconde om volgende week met haar hele groep 8 aan de slag te gaan. "Tuurlijk! Wij gaan er wel voor."

En ook de kinderen kijken ernaar uit om herenigd te worden met alle klasgenoten. Nu staat er naast iedere leerling een leeg schooltafeltje en straks zit daar weer een klasgenootje. "Dan zit ik weer met mijn vriendinnen en zo", zegt de 12-jarige Shemidah lachend. En de 11-jarige Adam duimt dat het virus geen spelbreker wordt. "Hopelijk volgende week weer met zijn allen. Ik hoop dat het virus zich niet gaat verspreiden."