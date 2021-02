Voor naastenliefde en tegen verspilling: Dagelijks Brood laat zich niet stoppen door de avondklok

Even leek de avondklok roet in het eten te gooien, maar de burgemeester kwam hoogstpersoonlijk met een vrijstelling. De vrijwilligers van Dagelijks Brood uit Dordrecht verzamelen 's avonds verse producten die onverkocht blijven in de supermarkt. Die brengen ze vervolgens wekelijks naar bijna honderd gezinnen die leven in armoede.

Het is kwart voor negen als de stand van zaken wordt opgemaakt in Plus 't Lam in de wijk Dubbeldam, een van de supermarkten die meewerken. "Deze boodschappen zijn allemaal afgeboekt", zegt Henk-Jos van Leeuwen van Dagelijks Brood. "Brood is er altijd wel genoeg. Maar vandaag zit er ook een mooie taart bij."

Pepernoten

Zes avonden in de week, door weer en wind en al vele jaren lang. Dagelijks Brood is een stille kracht in het dagelijks leven van Dordrecht. Als de winkels sluiten gaan Henk-Jos en de andere bezorgers op pad.

Wat over de houdbaarheidsdatum dreigt te raken gaat mee in kratten en dozen naar het sorteercentrum. Daar worden mooie pakketten samengesteld voor mensen die ze goed kunnen gebruiken. Brood, rijst, pasta, groente, fruit, taart dus, maar ook pepernoten in februari. "Beetje laat, maar toch lekker", glimlacht Henk-Jos.

Over de kerstkransjes zegt hij: "Er was iets niet goed gegaan met een kerstactie, wat natuurlijk jammer is voor de winkelier. Maar nu kunnen wij ze verdelen en dat is weer mooi."

Bestuurder Wiebe van Horssen van Samen Dordt overziet de hele operatie. Zijn mensen bezorgen elke dag in één wijk van Dordrecht. Vandaag is de doorgaans niet al te rijke Vogelbuurt aan de beurt. "Mensen die het niet makkelijk hebben, mensen die op de één of andere manier in de knel zijn gekomen."

Avondklok

Het was even onduidelijk of Dagelijks Brood nog mocht verzamelen en bezorgen toen de avondklok van kracht werd. Gelukkig gaf de gemeente groen licht. "Dat was anders een probleem geweest. Supermarkten weten pas tegen sluitingstijd wat er overblijft op een dag."



Van Horssen was acht jaar met raad en daad actief als zendeling in het Afrikaanse Mozambique. Ook nu, in zijn woonplaats Dordrecht wil hij mensen helpen naar een beter leven. "Dit mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds helpen we mensen die het goed kunnen gebruiken. Anderzijds voorkomen we dat het in de vuilnisbak beland en gaan we verspilling tegen."

Henk-Jos van Leeuwen is inmiddels in het sorteercentrum 'Bij Bosshardt' gearriveerd. Het ontmoetingscentrum is beschikbaar gesteld door het Leger des Heils. Dagelijks Brood wordt gedragen door vrijwilligers uit diverse Dordtse kerken.

Zelf is Van Leeuwen voorganger bij de Kerk van de Nazarener in het Dordtse Reeland. "We zijn graag zo praktisch mogelijk." Zo eindigt een dienst op zondag ritueel met een gezamenlijke maaltijd. "Er is een zwerver die dan wel eens aanschuift. Nou, van harte welkom, zeg ik dan."

Van winterpenen tot vlokken

Er vormt een indrukwekkende rij dozen op de lange tafel. Henk-Jos, Aad en de andere vrijwilligers verdelen 'de vangst' van de avond. Die loopt van winterpenen tot vlokken en van aardappelen tot bamigroenten en uiteraard zoals altijd brood. Bovenop gaat een onverkocht exemplaar van het Algemeen Dagblad of de Trouw.

Normaal worden de producten opgehaald door mensen zelf, maar dat gaat nu even niet, vanwege de coronapandemie. Het is altijd een mooi moment voor een praatje en een check of mensen hun hoofd boven water kunnen houden. Henk-Jos: "Ik trek altijd tijd uit voor minstens één uitgebreid gesprek. In het begin deed ik dat met iedereen, maar dan was ik soms pas 's nachts thuis."

tekst gaat door onder de foto



De ontvangers van de producten zijn divers. "Er zitten wat gezinnen bij, een paar alleenstaanden. Allemaal mensen die leven van het minimum en net niet in aanmerking komen voor de voedselbank. Of op de wachtlijst staan. De ene keer is het veel, de andere keer is het weinig. Maar het is toch altijd meegenomen."

Naastenliefde

De ontvangers komen op allerlei manier terecht bij Dagelijks Brood, vertelt Wiebe van Horssen van het overkoepelende Samen Dordt. "Via de sociale dienst bijvoorbeeld. Als Christelijke stichting zien we dit als daad van naastenliefde. En iedere Dordtenaar is welkom, ongeacht je achtergrond."

Henk-Jos loopt inmiddels met een goed gevulde doos naar Mia en haar gezin. "Een moeder met kinderen die in de knel zet. Ze is altijd blij als we komen.'

En dat blijkt. "Halloooo!!", roept Mia vrolijk als ze Henk-Jos ziet. De kinderen verschijnen ook meteen aan de deur. Het is tenslotte altijd weer spannend wat er in de doos zit, want geen week is hetzelfde.

Nu kunnen het vlees, de vlaai en de appelstroop op grote goedkeuring rekenen. Mia en haar gezin kunnen weer even vooruit en daar is ze blij mee. "Dankjewel Henk-Jos, tot volgende week!"