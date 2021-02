Rotterdamse ondernemers hebben tips voor nieuwe wethouder economie

Het wordt een cruciaal jaar voor de Nederlandse economie. Het is ook een jaar waarin in Rotterdam een nieuwe wethouder het voor het zeggen heeft. De PvdA heeft oud-Tweede Kamerlid Roos Vermeij voorgedragen als opvolger van Barbara Kathmann. Zij stopt in Rotterdam, omdat ze voor de PvdA de Tweede Kamer in wil.

Politiekverslaggever Jan-Roelof Visscher ging langs bij ondernemers in drie verschillende sectoren om te kijken of zij nog een wens of een opdracht hebben voor de nieuwe wethouder. Als eerste gaan we langs bij de horeca. Remco Witberg is de eigenaar van verschillende horecazaken in Rotterdam-Kralingen. De coronacrisis heeft ook deze ondernemer ondanks alle steunpakketten hard getroffen. "Nee het is niet te doen. Het is ondernemen in drijfzand. Je gaat langzaam vooruit, maar je zakt langzaam weg."

Horeca

Witberg heeft wel wat voorstellen voor de nieuwe wethouder. "Blijf vooral in deze tijd in gesprek met de horeca-ondernemers. Zeg wat je als gemeente wil en vraag wat horecaondernemers ervan vinden en wat zij graag willen."

Hij heeft een aantal voorbeelden. Zo hoopt hij dat de gemeente samen met de ondernemers iets gaat doen aan de zwerfvuilproblemen. "Heel veel mensen zijn thuis en nu zitten de bovengrondse vuilcontainers ramvol. Vuilniszakken en ratten op straat. Dat zorgt voor veel zwerfvuil en overlast. Het is natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van de eigen ondernemers. Dus dat betekent dat je samen initiatieven moet opzetten om de buurt schoon te maken.”

Bekijk het interview met Remco Witberg in de video hieronder



Witberg wil ook graag dat gekeken wordt naar de periode na de coronacrisis. De gemeente moet met ondernemers bespreken wat er nodig is, vindt de horecaman. Bijvoorbeeld meer plekken om fietsen te parkeren in de wijk, het inrichten van terrassen en wat wel en niet kan bij de verduurzaming van panden.

'Help jongeren evenementen te organiseren'

Frankie Dros is organisator van Blijdorpfestival en Containerbar Noord. Dros wil graag dat de gemeente jongeren stimuleert om na de coronacrisis ook evenementen te organiseren. “Jongeren moeten hun talent gebruiken om in dat gat te springen. Zodat we niet straks alleen maar de grote jongens het gat opvullen. Er moet juist van onderaf veel creativiteit bijkomen. Ik denk dat we die jongeren kunnen stimuleren door ze te koppelen aan bestaande organisatoren of begeleiden bij het verkrijgen van een subsidie of vergunningsproces. Of door ruimten die leeg staan beschikbaar te stellen”.

Bekijk het interview met Frankie Dros in de video hieronder



Voor de komende zomer is het voor de evenementenbranche volgens Frankie Dros heel belangrijk dat de anderhalvemeter maatregel wordt los gelaten. De branche kijkt nu samen met Rotterdam festivals wat er mogelijk is de komende maanden.

Juist in deze coronacrisis moet bij het mkb nog meer de stap naar een duurzamere economie worden gezet. Dat is de belangrijkste tip van Sabine Biesheuvel van BlueCity. Dat is een verzameling van bedrijven in het oude Tropicana-zwembad dat duurzame oplossingen voor de economie onderzoekt.

'Juist nu nog meer verduurzamen'

Zo is er sinds eind vorig jaar het BlueCity Lab, een laboratorium waar duurzame producten ontwikkeld worden. Denk aan composteerbaar verpakkingsmateriaal van bierbrouw-afval of een urn van schimmels.

Sabine Biesheuvel: "De mkb in Rotterdam moet goed kijken naar de producten die ze hebben. Bijvoorbeeld naar verpakkingen, met name naar eenmalig te gebruiken verpakkingen. Zodat we daar een ander beleid op gaan voeren."

De directeur van BlueCity pleit er ook voor dat de horeca nu echt naar een menukaart gaat kijken waar nog maar 20 procent van het aanbod vlees bevat. "Dat is best wel een radicaal voorstel. Maar het is wel iets wat we met zijn allen als stad moeten doen, willen we de echte crisis - de klimaatcrisis - aanpakken."

Bekijk de reportage in de video hieronder