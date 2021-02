Barendrechtse wethouder wil actieplan om jeugd perspectief te bieden: 'Dit kan zo niet langer'

Zondag maakte het demissionair kabinet bekend dat de basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open mogen. En dat is een lange tijd geleden, want sinds half december zijn de basisscholen en kinderopvang dicht. Maar of de scholen nu open of dichtgaan, volgens Roopram gaat het erom welk perspectief je de jeugd biedt. Ze wil nu echt overgaan tot actie, want ziet als wethouder Jeugd dat het op deze manier niet langer kan.

Eén van de dingen die haar opvalt is dat een grotere groep jongeren klachten vertoont. "Bij de eerste lockdown hadden we voornamelijk kwetsbare kinderen en jongeren in beeld, maar nu met de tweede lockdown is dat anders. We krijgen meer kinderen in beeld die we nog niet kennen. Zij die nooit problemen hebben gehad, maar nu wel vastlopen. Denk aan depressiviteit, eetstoornissen en suïcidepogingen. De groep wordt groter."

Oproep aan kabinet

Als wethouder Jeugd, voelt Roopram zich verantwoordelijk voor de gevolgen die het gebrek aan perspectief heeft voor jongeren. Samen met andere wethouders roept zij het Rijk op om daar wat aan te doen. "We moeten op een andere manier gaan kijken hoe we de jeugd gaan ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan vragen als 'Telt mijn stage mee bij het overgaan?' of 'Tellen mijn cijfers mee voor volgend jaar bij mijn eindexamen vwo?'. Dat zijn belangrijke vragen voor jongeren om antwoord op te krijgen." Roopram noemt tal van vraagstukken op met als belangrijkste boodschap: "We kunnen dit niet alleen."

'Krijgen te weinig middelen'

In onze regio probeert de wethouder het maximale te doen, maar ze benadrukt dat het Rijk en de gemeenten een belangrijke taak hebben in het bieden van perspectief aan jongeren. "Denk aan de ventilatie op scholen. Het is makkelijk om de scholen te heropenen, maar wat gebeurt er met de ventilatie? We willen daar veel aan doen, maar krijgen te weinig middelen van het Rijk om dat goed te verzorgen. En ventilatie is heel belangrijk."

Een aantal zaken moeten op korte termijn worden uitgewerkt, benadrukt ze. Vandaar ook de oproep van Roopram aan het kabinet, die door verschillende organisaties en wethouders wordt ondersteund. "Ook zij roepen dit met klem op. En dat is belangrijk, want we moeten met een plan komen voor de jeugd."