Nieuwe-Tonge herdenkt watersnoodramp met kransen en livestream

Op veel plekken in de regio werd maandagavond de watersnoodramp van 1953 herdacht. Zo ook in Nieuwe-Tonge, waar 's avonds een livestream werd opgetuigd.

Voor enkelen overlevenden van de ramp neemt dat wel wat glans weg. Zij kunnen de herdenking nu niet volgen. Maar voor Lia Bruggeman-Luchtenburg (86) is dat geen probleem. "Er zijn genoeg momenten waarop ik er nog aan terugdenk. Maar ik hoop dat we volgend jaar weer samen mogen komen om het te herdenken."

Het verhaal van Bruggeman-Luchtenburg is er één dat vereeuwigd is op een zuil bij de Battenoord op Goeree-Overflakkee. In het huis van haar vader, die dijkopzichter was, zaten meer dan zestig mensen. Het huis was namelijk het hoogst gelegen in Battenoord. Ze hielp met mensen in veiligheid brengen, maar zag die reddingspoging mislukken.



"Toen ze zagen dat het menens werd, is de burgemeester gebeld. Die heeft auto's besteld die allemaal naar Battenoord zijn gekomen. Maar helaas, die mensen die ze toen ingeladen hebben, daarvan is praktisch niemand in Nieuwe-Tonge aangekomen. Ook mijn schoonouders niet."

Digitaal herdenken

De watersnoodramp werd in Nieuwe-Tonge digitaal herdacht door middel van een livestream op YouTube. Voor Bruggeman-Luchtenburg lastig, want ze heeft geen internet. "Ik kan 'm nu niet volgen. Maar ik had wel naar de dienst in de kerk kunnen gaan hoor. Heel veel mensen wilden me wel brengen."

Volgens haar zijn er voldoende mogelijkheden en momenten waarop ze terugdenkt aan de watersnoodramp. Daardoor vindt ze deze editie missen niet onoverkomelijk. "Vorig jaar is er hier een glasplaat met alle overleden mensen bij het monument geplaatst. Dat heeft mijn zoon Wim gedaan. En zo blijf je het volgen. Maar ook in de zomer, als mensen van toen op vakantie komen naar Flakkee en je weleens opzoeken. Dan blijft het toch terugkomen."

Zoon Wim Bruggeman legde 's ochtends in een kleine kring nog bloemen bij het monument in Nieuwe-Tonge. Hij ziet ook iets positiefs in de digitale herdenking. Hij denkt dat door het verhaal digitaal te gaan vertellen, het verhaal nog beter wordt overgebracht.

Wim Bruggeman: "Als je het verhaal door een vlogger laat vertellen, heeft het denk ik veel meer impact en invloed als dat ik het blijf vertellen. Dan gaan kinderen er ook veel makkelijker naar zoeken. Dat is best wel een sterk punt voor de toekomst voor de kinderen."