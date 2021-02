Noodkreet van weldoener en multimiljonair Jan Rijsdijk: 'Stop met vragen om hulp en geld'

In een brief aan Rijnmond schreef de dochter van de gelijknamige antiekhandelaar Jan Rijsdijk dat haar ouders plat gemaild en gebeld worden, sinds er diverse reportages over de oud-havenbaron zijn uitgezonden.

"Ook de postbode draait overuren door de vele brieven van mensen met hulpvragen," aldus Sylvia Landa-Rijsdijk. "Dat is natuurlijk niet zo erg, maar de verhalen zijn heel persoonlijk en sommige hulpvragers raken geïrriteerd als mijn ouders niet thuis geven. Is het mogelijk om kenbaar te maken dat er een tweede Jan Rijsdijk is die in Dordrecht woont en dat dit niet de juiste persoon is om hulp te vragen?"

Als we Sylvia en haar vader opzoeken in de antiekwinkel aan de Voorstraat, vertellen ze dat ze de acties van Jan Anton Rijsdijk heel mooi vinden en hopen dat hij er veel mensen gelukkig mee maakt. Ze verwijten de weldoener dan ook niets.

Ze zijn wel blij dat ze tegenwoordig iets minder lastig worden gevallen dan afgelopen zomer, toen de reportages werden uitgezonden. "Toch worden we nog steeds enkele keren per week gebeld, soms ook midden in de nacht door mensen uit de Caraïben," aldus vader Jan.

Post weggegooid

Dochter Sylvia zegt zich geen raad te weten met alle post, die niet voor hen bestemd is: "Veel brieven hebben we ongeopend gelaten, en weggegooid. Maar als je op een mail klikt, zie je al snel de tekst. Soms zitten daar mooie verhalen tussen, zoals de aanvraag voor de opknapbeurt van een speeltuin. Soms schrik je ook van het leed dat wordt gedeeld. Ik denk dat door corona heel veel mensen in de ellende zitten. En die mensen zoeken hulp, ik geef ze geen ongelijk."

In een persoonlijke boodschap doet de vrijgevige Jan Rijsdijk een oproep aan alle brievenschrijvers: "Stop met vragen om hulp en geld. Het is gedaan. Ik heb mijn budget ver overschreden met hetgeen ik wilde doen. Dus ik stop ermee."

Hij vertelt dat zijn leven al een aantal maanden flink op zijn kop staat. Uit alle windstreken komen de verzoeken. "Mensen denken dat ik een filantropische instelling ben en dat het geld uit mijn kraan stroomt, maar zo is het natuurlijk niet. Het grijpt mij enorm aan hoeveel mensen tussen wal en schip vallen. De overheid moet daarvoor zorgen. Ik kan niet de hele wereld helpen."

De oud-Havenman van het Jaar erkent dat hij zelf de toeloop heeft veroorzaakt. Alle media-optredens heeft hij ondertussen afgewezen, evenals de honderden vriendschapsverzoeken op Facebook. "Jantje Rijsdijk zit op de blaren, maar het houdt een keer op."