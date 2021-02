Hardleerse automobilist drie keer gepakt in twaalf uur tijd

Zondagavond zag een wijkagent in Rotterdam-Delfshaven iemand rijden, onder invloed van alcohol. Hij had twaalf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. De man had pas een jaar zijn rijbewijs en geldt als beginnend bestuurder. Zijn rijbewijs werd daarop in beslag genomen door een agent.

"Bij het koffiezetapparaat vertelde hij zijn verhaal aan de nachtdienst en ging vervolgens naar huis", schrijft de politie. "Niet veel later stonden we met een controle op de Mathenesserlaan toen de eerdere alcomobilist met een bloedgang voorbij scheurde."

De politie ging achter de man aan. Doordat de benzine van de wagen op was, duurde die achtervolging niet lang. Tijdens de achtervolging botste de bestuurder ook nog tegen een geparkeerde auto.

Derde keer

De volgende morgen zat de man toch weer achter het stuur. Agenten hielden de man aan, toen hij door rood reed in de buurt van de Oranjeboomstraat.

In overleg met de Officier van Justitie is daarop de wagen in beslag genomen. De man moet binnenkort voor de rechter verschijnen voor zijn rijgedrag.