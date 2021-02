Podcast Sparta: 'Gemiste kans om drie punten te pakken tegen ADO'

"Het was niet super, super en super slecht zoals men het deed voorkomen. Alleen brengt Sparta aanvallend te weinig", zegt Ruud van Os over het 1-1 gelijkspel van de Kasteelclub bij ADO Den Haag. Hoewel Sparta elf punten hoger op de ranglijst staat dan de Hagenezen, kwamen de Rotterdammers zondagavond maar met één punt terug. Genoeg om over na te praten in de Sparta-editie van de FC Rijnmond Podcast.

Presentator Frank Stout ontving naast chef sport Van Os ook Sparta-supporter Anton Slotboom in de show. "Het is ontzettend teleurstellend dat we ADO in de eerste helft niet omver wisten te blazen. Het is echt een gemiste kans op drie punten. ADO was toen heel erg zwak", zegt Slotboom.

Wat het perspectief van Sparta voor de rest van het seizoen is, hangt volgens Van Os af van de komende twee wedstrijden: tegen: VVV-uit en Fortuna-thuis. "Daarna ga je naar Ajax. Het zijn twee belangrijke wedstrijden om het seizoen relaxed uit te voetballen."

'Ik denk dat hij snel vertrekt'

Volgens de mannen is Maduka Okoye de Spartaan van de Week. De Nigeriaanse keeper van de Kasteelclub verhinderde ADO een aantal keer tot een doelpunt. "Sparta mag heel blij zijn dat Okoye in de goal staat. Alleen denk ik dat we niet heel lang blij gaan zijn met hem", vermoedt Van Os.

Naar goede keepers is veel vraag, benadrukt de chef sport van Rijnmond Sport. "Ik denk dat hij snel vertrekt. Het zou me verbazen als hij volgend seizoen nog bij Sparta zit."

Luister hieronder naar de volledige aflevering van de Sparta-editie van de FC Rijnmond Podcast. Daarin gaat het ook over de charmes en verschrikkingen bij uitwedstrijden van Sparta.

Reageren op de podcast? Stuur dan een mail naar sport@rijnmond.nl.