Dierenambulance luidt de noodklok over gedumpte hanen: 'Ze overleven straks de vorst niet'

"Als je er de ene week dertig vangt, dan zijn er de volgende week weer veertig bij. Er komt zo geen einde aan." De dierenambulance in de Alblasserwaard luidt de noodklok over het aantal gedumpte hanen bij Oud-Alblas.

In het bosgebied in de Alblasserwaard struikel je haast over de dieren. "Het heet hier het Elzenbos", zegt Gerrit de Boom van de Dierenambulance Vianen, "maar door het grote aantal hanen wordt het ook wel het kippenbosje genoemd."

De laatste tijd neemt het aantal hanen weer fors toe. En dat is met de verwachte vorst slecht nieuws. "Dan hoeft er maar één bui overheen te gaan en vervolgens wat vorst. Dat overleven die diertjes nooit."

Shows

Volgens De Boom zitten de daders waarschijnlijk in de buurt. "Het zijn waarschijnlijk hobbyfokkers voor bepaalde shows, want er zitten ook echte rasdieren bij. Maar als die net een paar veertjes verkeerd hebben zitten, worden ze meteen gedumpt."

Het opvangen van de dieren is volgens De Boom met de huidige maatregelen rondom de vogelgriep ook niet mogelijk. "Dan zou je ze nog naar de slachterij kunnen brengen. Dat doe je natuurlijk ook liever niet, maar dat de dieren doodvriezen is helemaal erg."