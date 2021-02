VIDEO: Dierenambulance luidt de noodklok over gedumpte hanen: 'Ze overleven de vorst niet'

Hanen massaal gedumpt in het kippenbos in Oud-Alblas

Het is weer raak in het ‘kippenbos’ in Oud-Alblas. In de bossages naast de N214 zijn de laatste weken zeker zeventig hanen gedumpt. "Als je er de ene week dertig vangt, dan zijn er de volgende week weer veertig bij. Er komt zo geen einde aan." Nu de opvang vol zit en de vorst er aan komt, luidt de dierenambulance in de Alblasserwaard de noodklok.