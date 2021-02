Feyenoord-watcher Sinclair Bischop: 'Logisch besluit dat Kuyt weggaat'

"Het is een begrijpelijk besluit", zegt Feyenoord-watcher Sinclair Bischop over het vertrek van Dirk Kuyt bij Feyenoord. "Het is beter dat hij eerst bij een andere club het vak leert."

Na zijn afscheid in de roemruchte kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo in 2017, was het lang onduidelijk hoe de toekomst er voor Kuyt uitzag. "De toenmalige technisch directeur Martin van Geel had hem het hoofdtrainerschap beloofd", vertelt Bischop. "In de tussentijd liep hij mee op meerdere posities binnen de club. Hij was trainer van een jeugdteam en liep mee met Martin van Geel."

Maar de nieuwe technische man, Frank Arnesen, vond het nog te vroeg voor Kuyt om hem eindverantwoordelijk te maken en wees Arne Slot aan als nieuwe trainer in het volgende seizoen. "En daar heeft hij waarschijnlijk wel gelijk in", zegt Bischop. "Je ziet vaak dat beginnende trainers het moeilijk hebben. Dat was zelfs bij Giovanni van Bronckhorst het geval. Hij was lange tijd assistent, maar ook toen hij de hoofdtrainer was ging het niet in één keer goed. De club verloor toen zeven wedstrijden op rij en Dick Advocaat werd ingevlogen om hem te helpen."

Kuyt heeft de afgelopen maanden 'meegekeken in de keuken' bij meerdere clubs, maar door het coronavirus gaf dat niet veel mogelijkheden. Bischop: "Maar ondertussen stond hij wel bij Feyenoord op de loonlijst."