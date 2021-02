Maassluizer omgekomen bij ongeluk in Noord-Holland

Bij een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Bergen is maandagmiddag een 30-jarige man uit Maassluis om het leven gekomen. Zijn 35-jarige vrouw raakte zwaargewond.

Rond 14:00 uur kwam op de N9 ter hoogte van Bergen een vrachtauto door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht. De vrachtwagen en de personenauto met de slachtoffers botsten frontaal op elkaar.

De bestuurder van de auto overleed ter plekke. De bijrijdster werd door de brandweer uit het voertuig bevrijd. Ze is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De omgekomen man was werkzaam bij de politie in Den Haag. Ook de vrouw was werkzaam als agent.

De bestuurder van de vrachtwagen is overgebracht naar het politiebureau. Hij wordt gezien als een verdachte, laat de politie weten.