Leefbaar wil miljoenen uittrekken om Blijdorp te redden

Leefbaar Rotterdam wil helpen om de financiƫle problemen van Diergaarde Blijdorp op te lossen. De grootste partij in de Rotterdamse gemeenteraad komt met het plan om de dierentuin een jaarlijkse subsidie van twee miljoen euro te geven. Donderdagavond vergadert de raad over het onderwerp.

"Het Rotterdams Philharmonisch Orkest krijgt jaarlijks 7 miljoen euro en trekt 166 duizend bezoekers", vertelt Robert Simons van Leefbaar. "Boijmans krijgt 10 miljoen en heeft ruim 300 duizend gasten. Dat is toch heel iets anders dan Blijdorp, met 1,4 miljoen bezoekers. En dat krijgt 8 ton voor educatie. Daarom dit voorstel."

Simons weet ook dat Blijdorp in het verleden jaarlijks meer steun van de gemeente kreeg. Dat is na de reorganisatie en het meer op afstand zetten van de dierentuin in 2013 veranderd.

"Maar van de huidige inkomsten is het heel moeilijk om geld opzij te zetten. Daarom, en zeker in deze tijd waar we ook Ahoy helpen, is het tijd om de dierentuin te steunen."

'Vijf minuten voor de apen'

Hij maakt zich zorgen om de mogelijke gevolgen voor mens én dier. Simons: "Het kan niet zo zijn dat straks, net als in de zorg, er nog vijf minuten voor de apen en tien minuten voor de olifanten is. Zo ver moet het niet komen."

Het Leefbaar-raadslid sprak ook met directeur Erik Zevenbergen over de reorganisatie. "Ik weet dat het lastig is voor de directeur. Maar het gaat ver om van het personeel een offer zoals twintig procent loon te vragen", weet Simons.

PvdA wil nieuw reorganisatieplan

Hij overlegde met Dennis Tak van de PvdA, die het afgelopen weekeinde ook schrok van de smeekbede van het personeel.



De collegepartij, die sympathiek tegenover een reddingsplan staat, komt ook met een voorstel. De PvdA wil dat directeur Zevenbergen met een nieuw reorganisatieplan komt. "We moeten dit helpen op te lossen", aldus Tak.

Veertig ontslagen

Blijdorp maakte eerder bekend dat het door de coronacrisis stevig moet saneren. Het zou miljoenen euro's opleveren. Veertig van de 172 arbeidsplaatsen zouden moeten verdwijnen om de diergaarde overeind te houden.



De gemeente Rotterdam wil Blijdorp helpen met tien miljoen euro. Voorwaarde is dan wel dat de directie van de dierentuin een reorganisatie doorvoert die 3,75 miljoen euro moet besparen. Ook zou de gemeente zo de garantie hebben dat Blijdorp snel terugbetaalt.

De ondernemingsraad van Blijdorp is inmiddels akkoord gegaan met het reorganisatieplan van de directie. De vakbond is boos en bezint zich op maatregelen.