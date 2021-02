Meer dan een miljoen Nederlanders hebben ermee te maken. Voortdurend een pieptoon of lage bromtoon in je hoofd. Het heet Tinnitus en deze week wordt er extra aandacht voor gevraagd tijdens De Week van het Oorsuizen. "Het gevolg van harde geluiden wordt onderschat.'

Dat zijn de woorden van Jan Fähmel uit Spijkenisse. Hij heeft al bijna dertig jaar last van Tinnitus. "Ik zat als drummer in een band en we zaten altijd in de harde muziek. Mijn vader zei altijd dat ik bescherming moest gebruiken, maar daar luister je dan niet naar."

Het kan een herkenbaar gevoel zijn. Na een concert suizen en piepen je oren wat, maar dit trekt doorgaans weg. Niet altijd dus. "Ik hoor altijd een ruis in mijn linkeroor en soms in beide oren. Het gebrom en gepiep wordt afgewisseld. Het is dag en nacht," zegt Fähmel.

Yoga

Fähmel heeft vooral last van oorsuizingen als hij druk is in zijn hoofd door werk. Voor hem schuilt daarin ook de beste aanpak voor zijn problemen. "Ik heb vroeger yoga gedaan. Als ik nu mediteer, valt de spanning van me af. Het suizen wordt dan ook minder."

Fähmel is ook lid van de stichting Hoormij en volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet. Voorlopig kan er niets aan Tinnitus worden gedaan. "Er wordt al jaren onderzoek naar gedaan. Het is niet duidelijk of het uit de hersenen of uit het oor komt. Je moet ermee leren leven."

Zelf kwam het bij Fähmel langzaam op. Op een dag ging het suizen in zijn oren na een concert niet weg. Nu kan hij hoogstens mensen waarschuwen tegen harde geluiden, wat ook een insteek is van De Week van het Oorsuizen. "Ik werk ook weleens in de haven en zie jonge mensen metaal slijpen zonder bescherming. De gevolgen worden onderschat."