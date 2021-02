Nog meer steun voor vernielde supplementenwinkel: schilder geeft gratis een likje verf

Maandag een week geleden zag Köke live op Facebook dat het helemaal mis ging tijdens de avondklokrellen in Rotterdam-Zuid. De ruiten van zijn zaak werden door relschoppers aan diggelen geslagen en zijn winkel werd geplunderd.

"Wij zagen de beelden op tv." begint Max Romeijn die met zijn schildersbedrijf vrijwillig de binnenkant van de winkel opknapt. "Met een trieste aanblik keken wij hiernaar. Dus wij willen graag wat terugdoen voor de gedupeerde ondernemer."

Zwarte vegen

Ondertussen vertelt Köke dat hij enorm is geholpen door de geschonken tienduizend euro dat via een doneeractie razendsnel werd verzameld. "Het is niet uit te leggen hoe blij ik ben. Ik kan weer ademen."

Aangezien de verhuurder van het pand de buitenboel schildert, heeft Romeijn aan een dagje genoeg. "Je ziet vooral zwarte vegen van handen op de kozijnen en muren. Hopelijk kan hij hierna snel weer open." Köke denkt dat zijn winkel daar over een week klaar voor moet zijn. "Deze week komen er nieuwe ruiten en dan moeten we alleen nog flink schoonmaken."