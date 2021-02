Feyenoorder Bryan Linssen: 'Als je iets heel graag wilt lukt het soms niet'

Bryan Linssen was zondag in de topper tegen PSV een van de uitblinkers bij Feyenoord. De aanvaller scoorde niet alleen, maar werkte zich ook drie slagen in de rondte. Toch weet hij niet of hij komende zondag tegen FC Groningen weer in de basis start bij Feyenoord. ''De vorige keer maakte ik een hattrick en zat ik de eerstvolgende wedstrijd ook op de bank'', grapt Linssen tegenover Rijnmond.

Linssen verwacht dat Feyenoord door de overwinning op PSV weer uit het dal is geklommen. Door de drie nederlagen op rij tegen Ajax, AZ en Heerenveen verloor Feyenoord de aansluiting met de top. ''Voor de winterstop stonden we derde. Natuurlijk hebben we door de nederlagen en met name die tegen Heerenveen een tikkie gehad. Dan moet je dat snel proberen te herstellen en dat hebben we bij de eerste mogelijkheid tegen PSV gedaan''.

Centrumspits

Trainer Dick Advocaat koos tegen PSV niet voor de centrumspitsen Jørgensen, Pratto of Bozenik, maar voor de linkeraanvaller Bryan Linssen in de punt van de aanval. Volgens Advocaat heeft het elftal het gif nodig dat Linssen op die positie brengt. "Natuurlijk ben ik blij met een basisplaats. Het was niet de eerste keer dat ik centraal in de spits heb gestaan. De trainer had zijn redenen om mij daar neer te zetten en dat heeft goed uitgepakt in deze wedstrijd'', zegt de Limburger.

In de eerste seizoenshelft stond Linssen, mede door de blessures van Jørgensen en Bozenik, ook vaak centraal in de spits. Hij werkte iedere wedstrijd hard, maar het rendement ontbrak. Tot zijn hattrick eind december tegen Heerenveen had Linssen alleen uit bij Willem II een doelpunt gemaakt. ''Dat had wel met een bepaald gevoel te maken. In het begin ben je te geforceerd op zoek naar een doelpunt. Heel vaak als je iets heel erg graag wilt en je doet er heel veel voor, lukt het meestal niet. Pas als je wat rustiger wordt in je hoofd gaat het wel lukken'', zegt Linssen.

Onvrede

In de aanloop naar de wedstrijd tegen PSV was het rondom de club onrustig en had Dick Advocaat een gesprek met aanvoerder Steven Berghuis over de mogelijke onvrede, die er zou zijn tussen trainer en spelers. ''Als ik heel eerlijk ben heb ik daar weinig van meegekregen. Het wordt toch vaak van buitenaf groter gemaakt dan dat het is'', zegt de kopsterke aanvaller.

Zondag keert Linssen met Feyenoord terug bij FC Groningen waar hij twee jaar onder contract stond. De wedstrijd tegen de ploeg van Danny Buijs begint om half drie.