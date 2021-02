Bouw Blankenburgtunnel ligt ondanks corona op schema

De werkzaamheden aan de Blankenburgverbinding liggen nog altijd op schema, ondanks de beperkingen door Corona. Het levert de tunnelbouwers zelfs een voordeeltje op. "We kunnen nu het droogdok van Damen Verolme in de Botlek gebruiken voor de bouw van de tunneldelen", zegt Jörgen van der Meer van Rijkswaterstaat.

De bouwactiviteiten worden voor weggebruikers en omwonenden steeds zichtbaarder. Vooral op de A15 bij Rozenburg en de A20 bij Vlaardingen beginnen de nieuwe verkeerspleinen de eerste contouren te vertonen. Ook wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de gedeeltelijke verbreding van de snelweg bij Vlaardingen.

Snelwegviaducten in de stad worden gerenoveerd en aangepast. Verder wordt al druk gegraven voor nieuwe aanvoerwegen en de verplaatsing van geluidsschermen. Uit het zicht wordt ondertussen stevig doorgebouwd aan de twee tunnels in het tracé: de Maasdeltatunnel onder Het Scheur en de Hollandtunnel onder de weilanden ten westen van Vlaardingen. Het 1,2 miljard euro kostende project moet in 2024 gereed zijn.

Corona

"We zijn dit jaar begonnen met de aanpassingen van de A20 en de aanleg van het verkeersknooppunt Vlaardingen", zegt Van der Meer van Rijkswaterstaat. "We zijn nu ruimte aan het maken om alle nieuwe verbindingsbogen die aan moeten sluiten op de A20 aan te leggen."

"Verder hebben we hier een aantal grote leidingen verlegd zoals de kerosineleiding naar Schiphol en een persrioool van de gemeente Vlaardingen", vertelt Van der Meer die eerder ook verantwoordelijk was voor de aanleg van de A4 tussen Schiedam en Delft. "We liggen zeker op schema maar ook wij hebben last van corona gehad. Normaal hangen de bouwers en ontwerpers boven grote kaarten maar nu gaat alles online maar ook daar kun je prima bouwtekeningen tonen", lacht Van der Meer. "We zijn er handig in geworden."

Droogdok Damen Verolme

Dagelijks werken naar schatting tussen de 500 en 600 mensen aan het enorme project. "In het begin hadden we er meer last van door problemen met materiaalleveringen en moesten we werkzaamheden anders inplannen want ook voor ons gelden de anderhalvemeterregels. Maar corona heeft ook kansen. Op de zuidoever hebben we het Damen Verolme-dok liggen. Door corona ligt daar nu geen schip in en is er niets te doen."

Dat bood de bouwers de mogelijkheid om de tunnelelementen die ze eigenlijk in de toeritten zouden bouwen nu in het droogdok van Verolme te maken. "Dat zorgt ervoor dat we keuring op schema kunnen blijven en de opening in 2024 nog steeds voorzien is." In het droogdok zullen camera's komen om de bouw voor belangstellenden zichtbaar te maken. Verder wordt er in maart een bouwapp gelanceerd zodat de aanleg van de A24 dagelijks te volgen is.

Ruim twee jaar na de eerste handelingen wordt nu op het gehele traject gewerkt. "Bij de Zuidbuurt hier in Vlaardingen zijn we inmiddels aan het graven en liggen de eerste bouwkuipen er en kunnen we spoedig onder water beton gaan storten. Zo hebben we dan de eerste droge bak en gaat het als een treintje verder richting de Hoekse Lijn en vervolgens verdiept verder naar de A20", vertelt van der Meer.

Ook voor de Maasdeltatunnel onder het water door zijn inmiddels de eerste bakken klaar. "We zijn daar nu op diepte wapeningskorven aan het aanleggen waar straks de betonnen vloer in wordt gestort. Als dat is gebeurd kunnen we droog verder bouwen."

Niet zonder hinder

Van der Meer verwacht niet dat het verkeer op de A15 en A20 grote hinder gaat ondervinden van de werkzaamheden de komende maanden. "Maar zo'n groot project kun je nooit zonder hinder maken. We zullen af en toe een nacht of een weekend de snelweg moeten afsluiten om bepaalde aansluitingen te maken of als de werkzaamheden te dicht op de snelweg plaatsvinden. "

Ook de benzinepomp hier aan de A20 bij Vlaardingen blijft gewoon open. Ik ben eigenlijk wel tevreden hoe het allemaal loopt op dit moment. Met 1,2 miljard Euro kosten is het toch een van de grotere projecten in Nederland."