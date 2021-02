Rutte: Derde golf komt onvermijdelijk op ons af, kabinet vraagt OMT om advies over avondklok

“Een derde golf lijkt onvermijdelijk op ons af te komen.” Dat heeft premier Mark Rutte dinsdagavond gezegd op de persconferentie over de verlenging van de lockdown. "We snakken naar zekerheid en een duidelijk plan, maar 100 procent zekerheid is niet te geven.”

We zitten in een spagaat, benadrukt Rutte. “De cijfers ontwikkelen zich positief, maar om de snelle opkomst van de Britse variant kunnen we niet heen. Straks krijgen we de rekening gepresenteerd van te veel optimisme nu.” Met deze woorden omschreef Rutte de onzekere fase van de coronacrisis, waarin mensen zich nu bevinden. Een onzekere fase die er mede toe leidt dat het kabinet voorzichtig is in het versoepelen van de maatregelen.

Zo kondigde Rutte onder meer aan dat nog geen duidelijkheid kan worden gegeven over een mogelijke verlenging van de avondklok. “Vanwege de grote zorg over de Britse variant, vragen wij het OMT opnieuw om ons te adviseren over de avondklok.” Komend weekend moet er dan een besluit worden genomen.

Heropening basisscholen, middelbare scholen pas 1 maart

De basisscholen en kinderopvangcentra gaan, zoals eerder deze week bekend werd, per 8 februari weer open. Rutte noemde dit “een besluit waarbij je alle belangen zorgvuldig moet wegen”. Volgens de premier dragen kinderen individueel minder bij aan de verspreiding van het virus dan volwassenen. “Dat geldt ook voor de Britse variant.”

Wel zijn aan de heropening strikte voorwaarden verbonden. “Bij één positieve test van één kind, moet de hele klas of groep in quarantaine, en zich op dag vijf laten testen.”

De middelbare scholen blijven in ieder geval tot maandag 1 maart gesloten. Alleen de eindexamenleerlingen mogen nog naar school.

Niet-essentiële winkels open voor afhalen bestellingen

De niet-essentiële winkels mogen vanaf volgende week woensdag beperkt open voor het afhalen van bestellingen. Klanten kunnen alleen telefonisch of digitaal artikelen bestellen en kunnen die dan vier uur later in de winkel ophalen. “Er zijn dus harde voorwaarden aan verbonden. Wie zich daar niet aan houdt, wordt gesloten”, zei Rutte.

Ook presenteerde het kabinet vandaag een nieuwe routekaart, waarin staat in welke situatie maatregelen versoepeld of aangescherpt kunnen worden.

Verder maakte Rutte bekend dat de huidige lockdown tot minimaal 2 maart wordt verlengd. Op 23 februari is er opnieuw een persconferentie.