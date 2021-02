Crisisexpert over persconferentie: 'Vaccinatiebeleid rammelt aan alle kanten, maar moeten hoopvol blijven'

"Ik denk dat er heel veel ondernemers zijn die weer met afgrijzen naar deze persconferentie hebben geluisterd en weer troosteloos op de bank zitten. We moeten wachten tot begin maart met een reële kans dat we er dan nog niet uit zijn." Dat zegt crisisexpert Gert-Jan Ludden over de persconferentie die demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond gaven.

Radio Rijnmond sprak met Ludden over de persconferentie en het coronabeleid van het kabinet.

Als het aan Ludden ligt, dan moet ook de nevenschade van de coronacrisis in beeld worden gebracht. Ludden zegt dat naar aanleiding van de uitspraak van demissionair minister De Jonge.

Nevenschade in kaart brengen

Volgens De Jonge zitten we niet alleen in een zorgcrisis, maar ook in een economische - en sociaal-maatschappelijke crisis.

"De angst rondom de Britse variant van het virus wordt precies gemodelleerd met het R-getal. Maar de nevenschade zou je ook in beeld moeten brengen, zodat de toehoorders dat tegen elkaar af kunnen wegen. Dan kom je tot een veel zorgvuldigere besluitvorming", aldus Ludden.

Volgens Ludden blijven we nu 'in de tunnelvisie en de dominantie van het Outbreak Management Team acteren'. "Dat vind ik toch een tekortkoming in de crisismanagement aanpak." Ook zegt de crisisexpert dat wanneer de nevenschade wordt berekend, het best eens zou kunnen zijn dat we meer dingen kunnen openstellen dan dat nu het geval is."

Vaccinatieplan niet veranderen

Ook over het vaccinatiebeleid is Ludden kritisch. "We moeten hoopvol zijn, maar eigenlijk rammelt het op dit moment aan alle kanten." Daarom hoopt Ludden dat de regie op het vaccinatieprogramma strak blijft en dat men aan het plan vasthoudt.

"Stick to your plan", raadt Ludden aan. "Je moet wendbaar en flexibel blijven, maar het moet niet chaotisch en rommelig worden, want de mensen die het moeten uitvoeren, die komen daar enorm mee in de problemen. Dus volg het advies van de Gezondheidsraad en ga niet je plan iedere week bijstellen. Dat is risicovol."

Veel vragen over heropenen basisscholen

Het heropenen van het primair onderwijs met het bijkomende strenge testbeleid zal volgens Ludden lastig zijn in de praktijk. "Stel dat ouders besmet zijn, waardoor het kind in quarantaine moet: Geldt thuisblijven dan ook voor de hele klas?", vraag de crisisexpert zich af. Daarnaast vindt Ludden het intensieve testen 'nogal heftig' bij kinderen in het basisonderwijs. Ook lopen leerkrachten volgens Ludden nog met veel vragen rond en is het nog niet duidelijk of er mondkapjes gedragen moeten worden in groep zeven en acht.

Afhaalpunten ingewikkeld

Ludden denkt dat een aantal winkels heel blij zijn met de mogelijkheid om te kunnen bestellen en afhalen. "Elk lichtpuntje is er één." Maar de crisisexpert is ook sceptisch. Veel Nederlanders kijken volgens Ludden de persconferenties niet, terwijl je goed moet luisteren en er veel restricties zijn om de afhaalpunten goed te laten verlopen. Ook maakt Ludden zich zorgen over of het openen van afhaalpunten controleerbaar en handhaafbaar is.

Avondklok verdwijnt

Ludden verwacht dat de avondklok wordt afgeschaft vanaf 10 februari en dat hij ook niet meer terug gaat komen. "Ik denk dat ze zo geschrokken zijn van de rellen en andere commotie dat men wel drie keer de vingers nog eens natelt, voordat men besluit over weer een avondklok."