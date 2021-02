Rijnmondexpert: Poets elke dag de tanden van je huisdier!

Elke avond voordat we naar bed gaan poetsen we, als het goed is, onze tanden. Maar het gebit van onze huisdieren slaan we vaak over. "Niet doen!", zegt huisdierenexpert en dierenarts John de Deugd. "Je voorkomt veel leed als je gaat poetsen."

Om dezelfde reden als bij ons moet je de tanden van je hond of kat gaan poetsen. "Om het gebit schoon te houden en vooral om tandplak te verwijderen. Dat plak is een dun laagje wat op de tanden en kiezen ontstaat door etensresten, bacteriën en slijm." En die bacteriën kunnen uiteindelijk zorgen voor een ontsteking van het tandvlees. Als je dat niet aanpakt dan gaat die ontsteking de diepte in en kunnen de wortels ook worden aangetast.

Gebitsproblemen komen vaak voor bij huisdieren." Vier van de vijf honden ouder dan drie jaar heeft last van ontstoken tandvlees. Bij katten is het twee op de drie van drie jaar of ouder", zegt de dierenarts uit Ridderkerk.

Het is lastig om als baasje te merken aan een huisdier of ze gebitsproblemen hebben. "Dieren geven het vaak niet aan. Ze eten ook gewoon door, pijn of niet."

Dagelijks poetsen

Het belangrijkste is echt om dagelijks te poetsen. "Bij honden gaat poetsen iets makkelijker dan bij katten. Je kunt honden trainen. Katten laten zich iets minder makkelijk trainen." Voor honden is er ook veel kauw- en kluifmateriaal in de handel om ze zo 'zelf hun tanden te laten poetsen'. "Voor katten zijn er speciale grote brokken die wat stugger zijn, zodat ze flink moeten kauwen. De plak kan dan op die manier van de kiezen af worden geschraapt."

"Een bezoekje aan de dierenarts per jaar zou al een hoop leed bij die beesten kunnen schelen. Je kan zelfs tanden vullen bij huisdieren of een wortelkanaalbehandeling uitvoeren als het nodig is. We beginnen met tandsteenverwijdering, onder het tandvlees reinigen. Omdat de honden en katten onder narcose liggen, merken ze daar gelukkig niet veel van. Verder bestaat ons werk uit meer dan trekken van aangetaste tanden en kiezen."

Alle tanden en kiezen trekken

"Wat ik het ergste vind, is als ik soms zo een verwaarloosd gebit krijg waarbij alle tanden en kiezen ontstoken en slecht zijn. Er blijft dan vaak niks anders over dan alles eruit te halen. Die dieren moeten dan al een hele tijd veel pijn gehad hebben."

De Deugd tipt om af en toe eens in de bek van je huisdier te kijken. En dagelijks te poetsen. "En als je dan het gebit jaarlijks laat controleren bij de dierenarts, heb je je best gedaan."